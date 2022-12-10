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Общество

Трасса М-12 "Москва – Казань" получила название "Восток"

13 декабря 2022 17:41  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Трасса М-12 "Москва – Казань" получила название "Восток". Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, конкурс, в рамках которого каждый мог предложить название для трассы, стартовал в июле. 

Согласно информации, транспортный коридор, соединяющий Санкт-Петербург и Владивосток, будет назван "Россия", а трасса М-12 - "Восток".

Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин во время открытия трех участков автотрассы Москва — Казань — Екатеринбург. Два находятся в Свердловской области, один — во Владимирской.

Президент поблагодарил рабочих, инженеров, проектировщиков и других участников, занятых в сфере дорожного строительства.

Также Владимир Путин подчеркнул что профессионализм и ответственность дорожников помогли сохранить высокие темпы работ и реализовать все намеченные планы.

Напомним, что по 48 км М-12 уже запущено автомобильное движение. В сентябре этого года было открыто движение по 22 км 1-го пускового комплекса 0-го этапа в Московской области. Ко Дню дорожника в октябре был запущен 26 км 1-го пускового комплекса 2-го этапа во Владимирской области.

Также ранее сообщалось, что асфальт уложен более чем на 70% трассы М-12.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту.

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Теги:
М-12
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