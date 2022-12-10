Около 1,5 тысяч человек расселят из аварийного жилья в Нижнем Новгороде до конца 2022 года в рамках нацпроекта

До конца 2022 года в областном центре будет расселено 1 498 человек, ликвидировано 15 345,6 кв.м аварийного жилья. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской Думы 14 декабря.

Как сообщил глава города, в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" по состоянию на 10 декабря 2022 года были выделены бюджетные ассигнования в сумме 1,8 млрд. рублей. "К концу года объем средств будет увеличен, ожидаемое исполнение на 31 декабря 2022 года -100%", - сказал глава города.

Мэр отметил, что собственникам аварийного жилья осуществляются выплаты на основании проведенной оценки стоимости жилья. По словам Юрия Шалабаева, для граждан, проживающих в аварийном фонде по договору социального найма взамен аварийного жилья, приобретаются новые жилые помещения у застройщика, жилые помещения на вторичном рынке.

Кроме того, глава города сообщил, что в 2022 году в городе идет строительство жилых домов по ул. Героя Васильева, 33 и по ул. Дружаева, д.1а в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены.