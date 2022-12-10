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Общество

Игорь Седых: "Новые меры поддержки подтверждают важность сохранения памяти о героическом прошлом русского народа"

15 декабря 2022 16:34  [76] Общество

"Новые меры социальной поддержки, принятые Законодательным собранием Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина, четко закрепляют цель нашего региона по защите памяти о великих достижениях советского народа, трудовой славе наших предков, заботе о завещанных нам истинных моральных и общечеловеческих ценностях", - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по социальным вопросам Игорь Седых.

"Уже с начала следующего года для защитников нашей Родины – ветеранов, ставших инвалидами боевых действий, вводится дополнительное материальное обеспечение. Так, инвалиды боевых действий I группы будут получать материальную поддержку в размере среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Нижегородской области, которая на данный момент составляет более 42 тысяч рублей. Это большой шаг, свидетельствующий о понимании государством необходимости заботы о людях, рисковавших своим здоровьем ради будущего нашей страны!", - сказал депутат регионального парламента.

"Великая Отечественная война принесла большое количество бед и разрушений, преодоление которых стало серьезным испытанием для нашего народа. Отмечая подвиг людей, стоявших у истоков восстановления инфраструктуры Советского Союза в послевоенные годы и перенесших тяготы военного времени, в нашей области вводится специальный нагрудный знак "Дети войны", которым будут отмечены родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Кроме того, изменения в законодательстве устанавливают статусы "дети военного времени", "дети-сироты военного времени" также предусматривающие специальные меры социальной поддержки", - подчеркнул Игорь Седых.

Он добавил, что по примеру доказавшей свою эффективность среди молодых людей "Пушкинской карты" в целях повышения доступности организаций культуры планируется введение на территории Нижегородской области "Карты Победы".

"Она будет предназначена для людей, чье детство и юность прошли в период Великой Отечественной войны. Новые меры поддержки, закрепленные законодательно, в очередной раз подтверждают понимание важности сохранения памяти о героическом прошлом нашего народа, его великих подвигах и жертвах ради нашего общего будущего", - заключил парламентарий.

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Теги:
Игорь Седых Социальные выплаты
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