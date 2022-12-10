Необходимый стаж для звания "Ветеран труда Нижегородской области" для многодетных матерей сокращен до 20 лет Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Необходимый стаж для звания "Ветеран труда Нижегородской области" для многодетных матерей сокращен до 20 лет. Соответствующий законопроект был принят на заседании Законодательного собрания региона 15 декабря.

Согласно информации, необходимый трудовой стаж сокращен для матерей, воспитавших трех и более детей.

Также для женщин, работающих на вредных производствах, стаж для получения звания сокращен с 35 лет до 30, а для мужчин - с 40 лет до 35.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что для людей, которые трудятся на благо региона, необходимо создавать соответствующие условия.

Кроме того, установлены новые меры поддержки ветеранов труда: ежемесячная выплата, компенсация части расходов на ЖКУ и платы за жилое помещение, обеспечение льготными путевками.

Ранее сообщалось, что новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам появятся в Нижегородской области.