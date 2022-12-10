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Общество

Штрафы за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде с 19 декабря начнут взимать еще в 26 зонах

16 декабря 2022 14:49  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Штрафы за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде с 19 декабря начнут взимать еще в 26 зонах. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, на полноценный режим работы с понедельника перейдут следующие парковочные зоны:

Сейчас в полноценном режиме работают 45 парковок. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Парковки
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