Эксперт-мониторинг событий с 9 по 16 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия в условиях меняющегося мира.

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов, комментируя озвученную тему, отметил, что 11 декабря 2022 г. Бишкеке впервые за три года в очном формате прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который многие рассматривают как аналог ЕС на пространстве бывшего СССР. В отличие от ОДКБ, созданного ещё в начале 1990-х гг. и нуждающегося в переформатировании, ЕАЭС возник относительно недавно и ориентирован на экономическое взаимодействие, не затрагивая при этом чувствительных политических вопросов. Более того, в условиях санкционного давления и экономических трудностей глобального характера именно поддержание такого рода взаимодействия остается приоритетной задачей для постсоветских стран. В центре внимания – развитие газового рынка. Тем более что параллельно этому широко обсуждается идея "газового союза" РФ-Казахстана-Узбекистана, который в Астане и Ташкенте предпочитают именовать «техническим контрактом». Однако сути это не меняет. Газовые рынки центрально-азиатских стран неустойчивы, а события января текущего года на улицах казахстанских городов были спровоцированы газовым блэкаутом, вызванным аварией в соседнем Узбекистане. Не следует забывать и о газопроводе «Центральная Азия-Китай», построенном в кредит на китайские деньги и о необходимости бесперебойных поставок в счет его оплаты. В свою очередь, для России перспективно в этой связи использование территории Казахстана для транспортировки газа в Сибирь, что сокращает логистику и в перспективе ускорит газификацию восточной части страны. В целом, подписание в ходе саммита 18 многосторонних и двусторонних соглашений свидетельствует о заинтересованности в сохранении подобного формата сотрудничества.

Разгорается конфликт вокруг Косово, имеющий давние, исторические корни.

Традиционно Белград шёл на небольшие уступки, оставляя неприкосновенным сам вопрос о территориальном статусе Косово в составе Сербии. Во многом такая тактика была связана с евроинтеграционными устремлениями сербского руководства. Однако в условиях нарастания кризиса всей европейской системы безопасности, нельзя исключать и полномасштабного вооруженного конфликта. Тем более, что Вучич сделал ряд резких заявлений, включая упоминание о "Херсоне" и "о недоверии к Западу" после слов Меркель касательно Минских соглашений. Это поставило его в достаточно сложную, почти патовую ситуацию, когда, чтобы не потерять лицо, он сам вынужден идти на резкие шаги. В этой связи Россия, рассматривающая Сербию в качестве гаранта своего активного присутствия на Балканах, постарается смягчить ситуацию, тем более что возможности для активного вовлечения в эти события сейчас явно ограничены.

Наконец, внимание привлек визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Здесь вопрос комплексный и связан с переформатированием всей системы международных отношений. События Арабской весны во многом ударили по отношениям Китая со странами арабского Востока. Неудивительно, что визит был приурочен к саммиту Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива. Фактически Пекин стремится вернуть своё как минимум экономическое влияние в регионе, а основная задача остается неизменной – диверсификация поставок энергоносителей. Ряд изданий отмечают, что достигнута договоренность о начале торговли в юанях, что само по себе говорит о желании одного из крупнейших поставщиков сырой нефти и одного из её крупнейших импортёров уйти от доллара, постепенно вытесняя его с энергетических рынков.

Также следует указать на активизировавшееся в последнее время пикирование российской стороны и Запада отдельными довольно резкими выпадами. Так, после заявления МИД Франции о начале работы по созданию трибунала над Россией, в Москве заявили о репарациях со стороны Германии и Франции в пользу Донбасса.

Очевидно, что любой международный уголовный процесс имеет смысл только после нанесения военного поражения одной из сторон, а добровольно платить какие-либо репарации никто не собирается. Понятно, что такие действия можно воспринимать лишь как выстраивание переговорных позиций. Любые переговоры - это торг, а переговорные позиции состоят из "дискутируемой" и "недискутируемой" частей. Очевидно, что Крым, Севастополь и, судя по последним заявлениям на Западе, часть Донбасса, неподконтрольную Киеву до 24.02. Запад под сомнение ставить не собирается. А вот судьбу территорий новых субъектов он готов выставить на обсуждение. При этом с высокой степенью вероятности это и рассматривается как главная переговорная "уступка", лишь бы границы неприемлемого для России не вышли за рамки текущей линии фронта или, по крайней мере, «линии референдумов» и не коснулись смены правящего киевского режима, отношений Украины с евро-атлантическими структурами и её окончательной демилитаризации. Россия же, исходя из положений Конституции о не отчуждаемости российских территорий и объективной ситуации на фронтах, по понятным причинам рассматривает вопрос о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях как недискутируемую часть переговорной повестки.

В этой связи и следует рассматривать слова Путина на пресс-конференции в Бишкеке о том, что "спецоперация это, скорее всего надолго", давая понять, что стороны пока не пришли к консенсусу. Запад, напротив, создает дополнительные «помехи» в виде угрозы уголовного преследования, чтобы с одной стороны оказать психологическое давление, а с другой стороны, создать ещё один предмет для потенциального «торга». Хотя нет уверенности, что переговоры начнутся в ближайшее время, сбрасывать со счетов их вероятность не стоит. При этом Запад даже более настойчив в подталкивании к переговорам, оказывая давление и на Зеленского. Разговоры о сокращении поставок вооружений, "оговорка" Урсулы фон дер Ляйен о 100-тысячных украинских потерях, свидетельствуют, что украинскую сторону также держат в готовности садиться за стол переговоров.

В этой связи важным является даже не вопрос о том, насколько хватит ресурсов на поддержку украинской армии, а как долго Запад сможет, не втягиваясь напрямую в противостояние, сохранять формальную роль внешнего арбитра, а не стороны конфликта. В противном случае у него не будет возможности делать уступки только за счёт Украины. В России же дают понять, что опыт Минских соглашений, когда Запад и Украина игнорировали достигнутые соглашения, явно не способствует выстраиванию доверительных отношений и ограничит возможности по более компромиссному решению.

5 декабря Путин подписал новый бюджет РФ.

Многие обратили внимание на то, что расходы на "национальную оборону" и "национальную безопасность" составили около 32% всей расходной части. Так, по линии министерства обороны расходы возросли примерно на 0,4 трлн. рублей. Это дало основание ряду изданий заявить, что специальная военная операция будет всё дороже обходиться населению. Однако здесь необходимо сделать ряд пояснений. Сами по себе сфера обороны и безопасности, учитывая их современное понимание, представляют достаточно широкую сферу, затрагивающую оборонный заказ, сферу занятости в ВПК, научных разработок, ИТ-технологий, область информации и коммуникации, а также развитие многих смежных областей.

Очевидно, что это определенный стимул для развития. Также не совсем понятно, насколько именно произошло увеличение военных расходов. Начавшаяся в феврале специальная военная операция, проводилась в условиях уже к тому времени принятого бюджета и очевидно, что подготовка к её осуществлению не афишировалась, а расходы были «распределены» по многим смежным статьям. В этом году, после официального объявления СВО «камуфлировать» их уже не было смысла, и такого рода расходы были легализованы. Также в состав РФ были приняты 4 субъекта, часть территории которых либо находится в так называемых «серых зонах», либо вообще контролируется ВСУ. Тем не менее, там идет постепенный процесс восстановления, а основным исполнителем является военно-строительная компания.

Очевидно, что бюджет должен учитывать необходимость, в том числе и невоенного поддержания жизнедеятельности этих территорий, принимая во внимание возможные разрушения гражданской инфраструктуры из-за обстрелов со стороны ВСУ, а также отсутствие четких прогнозов по срокам боевых действий и нахождению линии боевого соприкосновения. По всей видимости, планировать такие расходы только по линии гражданских ведомств сложнее, так как они не имеют опыта работы во фронтовых условиях.

Наконец, события этой недели на Украине, затронувшие существование двух православных организаций и будоражащие общественное мнение раскрытием заговора среди "промосковских попов" лишь на первый взгляд не имеют отношения к специальной военной операции. Очевидно, что вскрытые украинскими силовиками факты носят довольно сомнительный характер, включая воспевание в ходе литургии "государства-агрессора". Это конечно не исключает наличия внутрицерковных связей между Украинской православной церковью и Московским Патриархатом, формальной частью которого УПЦ собственно и является. Здесь надо понимать, УПЦ изначально представляла православную паству Украины весь советский период, став крупнейшей духовной организацией после 1991 г. Православная церковь Украины (ПЦУ), напротив, является детищем современного украинского государства и именно она получила статус автокефалии от Константинопольского патриарха накануне президентских выборов 2019 года. Поскольку эти события ассоциировались с Порошенко, как избранный президент, Зеленский долгое время не вмешивался в тонкости внутрицерковной жизни.

Однако текущие события заставили его форсировать процесс нациестроительства в эксклюзивном варианте с правильной верой, мовой и идеологией. При этом есть очевидные даже чисто технические сложности: УПЦ превосходит ПЦУ по числу архиепископов в два, по числу священников в три раза, а монахов у ПЦУ не хватит даже на то, чтобы поддерживать нормальное функционирование одной лавры – Киево-Печерской. При этом следователи СБУ возбудили дело и в отношении руководства Почаевской лавры, а значит вопрос о её передаче в ведение ПЦУ уже не за горами.

Очевидно, что часть населения может оказаться за пределами такой «украинизации», тем более что ПЦУ не сможет заменить УПЦ на неконтролируемых территориях и вообще на Левобережье, а значит исчезнет ещё один фактор объединяющий Украину и сохраняющий хотя бы гипотетическую возможность реинтеграции «потерянных территорий».

Региональная тема- Утвержден перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с историками

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что 11 декабря Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, которая состоялась в День народного единства 4 ноября.

Документ предусматривает разработку мер по популяризации героев российской истории и фольклора; разработку механизмов распространения современных научных знаний по истории России в молодежной среде; возможность объединения учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» в рамках средней школы с изучением истории России в контексте общемировой истории; разработку единого подхода к преподаванию истории родного края в рамках школьного курса истории; введение в программы высшего образования курса по истории религий России; включение в планы работ научных организаций исследований о колониальной политике европейских стран и ее последствиях на территории Африки и других континентов.

Исходя из этого перечня, можно констатировать сразу несколько важных концептуальных моментов.

Во-первых, завершается переход от западноцентричной модели мира в образовании к модели мирового многообразия, в которой история России рассматривается как важная составляющая общемирового исторического процесса. Пресловутая «война ценностей» требует не только предложения конкретных нравственных императивов и ценностных идеалов для общества, но и новых инструментов на уровне образования. В этом плане приоритет изучения истории России (но в контексте мировой!) как нельзя кстати.

Во-вторых, создание нужной медийности героям и творцам российских истории и фольклора как нельзя кстати отвечает задаче воспитания гражданина с самых юных лет. И здесь крайне не хватает оригинального медиа-продукта, рассчитанного на разную возрастную аудиторию, который в доступной форме рассказывал бы о российских полководцах, ученых, дипломатах, государственных деятелях. В обществе, где многое уделяется внимания оформлению контента, такой контент должен быть, и он должен быть востребованного качества – нельзя игнорировать тот инструментарий, который дает возможность быть доступным и понятным для детской и молодежной аудитории.

В-третьих, продолжается работа по угублению представлений и знаний школьников и студентов в отношении нашего государства. Так, в этом году было принято решение установить минимум часов на преподавание истории в системе высшего образования для неисторических специальностей. Сейчас готовится введение изучения религиозного многообразия России и новых стандартов преподавания истории родного края. Оба этих момента крайне важны, особенно первый, поскольку и школьники, и студенты могут понять величие, уникальность и многообразие государства за счет особенностей религиозных, этнических, региональных укладов, их неповторимости и взаимосвязанности – когда именно эти многофорность и многокомпонентность в итоге и формируют многонациональный российский народ.

В-четвертых, данное в качестве поручения задание увеличить исследования европейской колониальной политики дает возможность как расширить горизонты и направления научных исследований за счет возможности финансирования таковых, так и провести реальные параллели между внешнеполитическими стратегиями европейских стран на других континентах и в отношении других регионов на протяжении длительного периода времени, увязав это с современными событиями.

Если говорить о Нижегородской области, то здесь довольно высок потенциал научно-исследовательских центров, которые могли бы заняться данными направлениями, сложившихся на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Центр междисциплинарных антропологических и социокультурных исследований, Азиатско-Тихоокеанский центр) и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Международная междисциплинарная научно-исследовательская лаборатория «Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских территорий», Международная междисциплинарная научно-исследовательская лаборатория «Изучение мировых и региональных социально-политических процессов»).

В целом данный пакет поручений продолжает формировать новую архитектуру российского образования и воспитания, в рамках которой усиливается работа не только по формированию патриотизма, но и по созданию соответствующего медиа- и образовательного пространств. Все большее же увеличение дисциплин и часов, связанных с историей России в рамках преподавания как в общем, так и высшем образовании, является органичным продолжением этой стратегии, попутно формируя государственный заказ на высококвалифицированных историков.

Муниципальная тема – Встреча Клуба девелоперов

Эксперт "Минин - центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что 7 декабря состоялась встреча нижегородского клуба девелоперов в зарекомендовавшем как неформальном, но результативном формате бизнес-завтрака. Одним из основных организаторов события выступило Представительство Российского Союза строителей в Нижегородской области, которое действует на базе компании "ННДК".

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, 14 застройщиков, которые в сумме на данный момент строят почти 800 000 кв.м., и представители пяти активно финансирующих строительство банков.

По словам Сергея Морозова, в регионе зафиксирован рост объема ввода жилья на 11 % по сравнению с показателями прошлого года - 1,522 млн. кв. м. жилья. Здесь надо отметить, что в Нижегородской области на ввод многоквартирных домов приходится 30% недвижимости и 70% - на ИЖС. В Нижнем Новгороде соотношение для городского строительства: 65% - многоквартирные дома и 35% - ИЖС.

В общероссийском масштабе к концу года, по прогнозам ВТБ, доля введенных в эксплуатацию частных домов достигнет 62% против 38% у многоквартирных. В прошлом году такое соотношение составляло 54% против 46%.

Тенденция стремления россиян к проживанию в собственном доме объясняется опытом карантинных ограничений в пандемийный период и с желанием иметь жизненное пространство в случае подобных ситуаций. Следующая составляющая связана с возможностью использования придомового участка для выращивания агропродукции, разведения домашних птиц и скота в тревожный период и связанной с ним инфляции.

Экономические и технические аспекты развития этого направления – национальная программа деревянного домостроения, программа Газпрома бесплатного подведения газа к границе домовладения и экономия в строительстве дома хозспособом. Вовлечение в сферу ИЖС крупных застройщиков может стать дополнительным фактором масштабирования процесса.

В целом строительство жилья может стать основным локомотивом роста экономики муниципалитетов, регионов, страны, поскольку всегда есть, хоть и ситуативно адаптированный, спрос у населения.

Данный формат мероприятия показывает потребность в поиске разноплановых конструкций развития. Симбиоз строителей, девелоперов, финансистов, представителей власти поможет строительной индустрии выйти на лидирующие позиции в экономике.

Возвращаясь к мероприятию, точнее фоторепортажу, отмечу руководителя строительной организации "СЗ" Автобан", который не только является успешным предпринимателем, но и социально-ответственным человеком, который в числе первых оказал гуманитарную помощь беженцам Донбасса, а также крупную компанию ГК "Каркас монолит", вступившую в Российский союз строителей. Как видим, Нижегородское отделение строителей России не только состоит из достойных представителей социально-ответственного бизнеса, но и успешно развивается, прирастая новыми участниками.

Логичным развитием взаимодействия четырех ветвей участников мероприятия и в целях повышения консолидации застройщиков региона руководитель представительства Российского союза строителей в Нижегородской области и генеральный директор ГК "ННДК" Михаил Иванов предложил создать Ассоциацию застройщиков Нижегородской области, и этот поиск новых идей и конструкций вселяет надежду в развитие жизненно важной индустрии.