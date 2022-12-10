ЛДПР открыла офис в Чечне

Фото пресс-службы ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут открыли офис чеченского отделения партии в Грозном.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, приемная партии открылась на 24 этаже "Грозный Сити". Ленточку перерезали лично Леонид Слуцкий и координатор регионального отделения, президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров. В торжественной церемонии открытия также приняли участие депутаты государственной Думы РФ и члены Совета Федерации.

Как отметил Леонид Слуцкий в ходе открытия, офис открыт для тех, кто придет вступать в партию, придет делиться проблемами, и тех, кто себя позиционирует с Чеченской республикой и партией ЛДПР.

Он также добавил, что в настоящее время на передовой много бойцов, которые представляют мужественный чеченский народ. "Идут заявления о вступлении в партию на фоне боевых действий в зоне СВО, а это значит, что ЛДПР на верном пути", - сказал в заключение Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной республике

ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной республике 17 декабря. Отделение партии открылось с участием председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и недавно вступившего в ЛДПР освобожденного из американского заключения Виктора Бута.