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Политика

ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной республике

18 декабря 2022 18:17  [404] Политика
Фото пресс-службы ЛДПР

Фото пресс-службы ЛДПР

ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной республике 17 декабря. Отделение партии открылось с участием председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и недавно вступившего в ЛДПР освобожденного из американского заключения Виктора Бута.

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, в учредительном собрании Луганского отделения ЛДПР приняли участие депутаты Госдумы и сенаторы, однопартийцы из 21 региона России.

Виктор Бут, обратившись к участникам конференции отметил, что "рад впервые в жизни побывать в Луганске". Он также выразил уверенность, что на Донбассе уже в скором времени будет мирно, а люди заживут без опаски за свое будущее.

"Донбасс - это уголь, Донбасс - это сталь, Донбасс - это люди, смотрящие в даль", - отметил лидер партии, приветствуя собравшихся. Он также обратил внимание на обстановку, при которой проходит конференция. Леонид Слуцкий сообщил, что в день выезда им "дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие". "Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена. Донбасс и России вместе навсегда! Мы будем приезжать сюда в любой обстановке!" – особо подчеркнул председатель ЛДПР.

Леонид Слуцкий пообещал оказать помощь с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ Луганска, а также выделить несколько автобусов. Стоит отметить, что члены ЛДПР с собой из Москвы привезли партию ноутбуков для одной из луганских школ.

"Всё обязательно отстроим и восстановим, Россия никого не бросит. А наша задача как партии помогать людям сегодня. Нам важно нащупать те болевые точки, от решения которых людям хотя бы чуть-чуть станет легче уже сейчас", - продолжил Леонид Слуцкий, отметив при этом, что все волонтеры ЛДПР волонтеры живы, но отработали в очень тяжелых условиях в том числе и в районах, где велись боевые действия.

В свою очередь глава Алчевского района ЛНР поблагодарил председателя партии за тысячу новогодних подарков для луганских детей, грузовик с которыми пришел буквально накануне.

Завершилось собрание голосованием. 61 делегат из разных районов ЛНР избрали координационный совет РО ЛДПР, в который вошли 9 человек, лидером отделения был избран депутат Максим Уваров.

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Теги:
ЛДПР партии
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