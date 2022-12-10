Эрадж Боев: "Приобретение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России" открывает для него новые возможности" Общество

Эрадж Боев

Участник Нижегородского экспертного клуба - к.и.н., директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Эрадж Боев прокомментировал победу Нижнего Новгорода в премии "Время молодых" и получение звания "Молодёжной столицы".

"Приобретение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России" открывает для него новые возможности в сфере реализации региональной молодёжной политики", - уверен эксперт.

"В регионе накоплен богатый опыт в сфере реализации молодёжных инициатив в сфере развития межкультурного диалога, гражданско-патриотического воспитания и других направлений молодёжной политики. Катализатором превращения Нижнего Новгорода в одну из опорных площадок федерального уровня по разработке и тиражированию молодёжных инициатив может стать развитие уже существующей инфраструктуры и создание новых молодёжных пространств. В настоящее время в Нижнем Новгороде действуют такие проекты, как "Молодой Нижний" и молодежный центр "Высота", демонстрирующие высокую эффективность своей работы", - заключил Эрадж Боев.

СПРАВКА:

Премия "Время молодых" – главное событие в сфере молодёжной политики. Награды вручаются ежегодно в номинациях "Наставник молодых", "Место молодых", "Событие года", "Время профессионалов", "Время возможностей", "Голос молодых", "Время молодых", "Друг молодых", "Время героев", "Контент для молодых". Номинация "Молодёжная столица России" была учреждена в 2022 году. Нижний Новгород стал первым городом, удостоенным этого статуса.