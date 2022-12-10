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Общество

Нижегородская молодежь поздравит с Новым годом 173 ветеранов Великой Отечественной войны

30 декабря 2022 10:19  [68] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская молодежь поздравит с Новым годом 173 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

По его словам, за получением Нижним Новгорода звания "Молодежной столицы России" стоит большой труд молодежи, у которой есть достойный пример - старшее поколение и в особенности - ветераны и участники ВОВ.

"Только благодаря их самоотверженности и героизму у нас есть возможность жить, творить, заниматься любимым делом и менять к лучшему город, в котором мы вместе живём", - сказал Артур Штоян, добавив, что все ветераны говорят о том, что они молоды душой.

Как рассказала председатель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, в поздравлении участвуют волонтеры, Дед Мороз и Снегурочка с музыкальной программой. Поздравление будут проходить вплоть до 31 декабря.

Самые юные участники движения читают ветеранам стихи, дарят сладкие подарки и всегда хотят остаться подольше, чтобы задать как можно больше вопросов настоящим героям. 

Ранее сообщалось, что новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам появятся в Нижегородской области.

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Теги:
Ветераны Волонтеры
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