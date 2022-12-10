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Общество

Глава Минлесхоза Роман Воробьёв исполнил мечту 11-летней девочки из Заволжья в рамках акции "Ёлка желаний"

10 января 2023 09:39  [84] Общество

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнил мечту 11-летней Ирины Салимовой из Заволжья.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, новогодним желанием девочки был смартфон.

У Ирины есть брат-близнец Евгений - он поможет ей разобраться с новой техникой.

Кроме того, дети получили традиционный новогодние сладкие подарки

"Важно, чтобы праздничная атмосфера пришла в каждый дом! Принимаю участие в акции уже третий год, и это такое счастье - видеть детские улыбки и блеск в глазах. Желаю ребятам крепкого здоровья и новых побед", - отметил Роман Воробьёв.

Напомним, в прошлом году министр исполнил мечту 14-летнего Даниила Вассалиева из Нижнего Новгорода и подарил ему квадрокоптер.

Роман Воробьёв и семья Салимовых

В рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области в проекте также принимают участие правительство, мэрия, госорганизации, депутаты различных уровней и предприниматели

Так, Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева, который загадал встречу с футболистами на стадионе "Нижний Новгород". Юрий Шалабаев исполнит желание 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома: девочка попросила мягкую игрушку. А председатель Заксобрания Евгений Люлин снял с ёлки шарик с желанием девочки из Дзержинска Софии, которая мечтает о полёте на воздушном шаре.

Министр ИТ и связи Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке, директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой побывать в аквапарке а министр образования Ольга Петрова исполнила желания сразу двоих ребят. 

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Теги:
Ёлка желаний Министерства Новый год
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