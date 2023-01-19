Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 20-23 января Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 20 января, до 8:00 понедельника, 23 января.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.

Кроме того, площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля.: там работает бесплатный каток.