Ямочный ремонт провели в январе на ряде улиц Автозаводского района Общество

Ямочный ремонт выполнили в январе на некоторых улицах Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, дорожные рабочие приступили к ремонту с начала месяца. За это время были отремонтированы участки дорог по улицам

Героя Прыгунова, Советской Армии, Львовской, Янки Купала, Бурденко, Лесной, Строкина, Красных партизан, Дружаева, Юлиуса Фучика, Челюскинцев, Садовой, пр. Кирова, Октября. Общий объем работ составил 55 кв. метров.

"Ремонт рециклером – это временная мера для устранения дефектов дорожного полотна. Например, в 2023 году на ул. Строкина, Советской Армии, Дворовой предстоит капитальный ремонт автомобильных дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", - сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин.

Ранее стало известно, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей. Около 930 млн рублей направят на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.