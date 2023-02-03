Эксперт-мониторинг событий с 27 января по 3 февраля 2023 года от АНО "Минин-центр Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Вспомни Сталинград!

Эксперт "Минин-центра", постоянный член Изборского клуба, секретарь Союза писателей России, кандидат филологических наук Михаил Кильдяшов считает, что для нас Сталинград – наше единство. К 40-летию Сталинградской победы по сценарию писателя-фронтовика Юрия Бондарева был снят документальный фильм "Сталинградцы". Его герои - выжившие оборонцы дома Павлова. За кадром называют имя каждого, звание, послевоенный род занятий и особенно подчёркивают национальность. Русский, украинец, татарин, узбек - они вспоминают боевых товарищей, среди которых грузин, казах, таджик, калмык – кажется, дом Павлова отстаивал весь многоликий, многоязыкий Советский Союз. В финале из разных уголков страны герои съезжаются к месту их подвига: бросаются друг другу в объятья, целуют друг друга, рыдают. Все времена и сроки, предки и потомки, сошлись в этом притяжении. Сталинградцы, эти апостолы Победы, преломляют каравай, делят хлеб, возросший на мирной земле, и вместе с живыми вкушают павшие, вечно живые.

Верится, что сталинградское притяжение одолеет морок нынешних поколений, и потомки тех, кто, обороняя один советский дом, отнял у врага сил больше, чем всё французское сопротивление, придут однажды к месту нашей общей славы с гербами советских республик, возьмутся за руки, поклонятся подвигу дедов.

Сталинград – наша сила. 1968 год. Олимпиада в Мехико. Советский штангист Виктор Куренцов накануне решающего подхода получает травму. На пальцы наложены швы. Вес не даётся. Осталась последняя попытка. И вот из-за помоста тренер кричит: "Виктор, вспомни Сталинград!". Неимоверная, богатырская сила пробуждается в спортсмене от ратного слова: штанга отрывается от пола, швы рвутся, но победный вес, в десять раз тяжелее самого штангиста, взят.

Сила Сталинграда разлита в именах русских городов. Былинная, житийная сила. Этим именем озарены места нашей нынешней боевой славы: "Соледар!", "Угледар!" - слышим мы сталинградскую мощь в этих названиях, наполняемся силой от них, улавливаем в них поступь русской Победы.

Сталинград – наша правда. Её никому не вычеркнуть, не выскоблить из истории. Весь мир и поныне трепещет перед Сталинградом. Его священное имя укоренилось в топике Франции, Италии, Бельгии… Имя "Сталинград" - это наши военные базы в Европе, через это имя мы способны дотянуться до любого вражеского стана. Имя – сталь, имя - броня, от которого отлетают снаряды неприятеля. Это наука побеждать, доступная только нам. Это имя выкликает Родина-мать на Мамаевом кургане. На её зов поднимается русское будущее.

Федеральная тема – Не было бы счастья, да несчастье помогло

Эксперт "Минин-Центра", Руководитель Русской общины Латвии, д.э.н., директор Института европейских исследований, Александр Гапоненко подчеркивает, что в последнее время высшее политическое руководство России приняло целый ряд важных документов, которые регулируют деятельность социальной сферы. Назовем только указы Президента РФ N 809 от 09.11.2022 г. "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", N 35 от 25.01 2023 г. "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики", N 442 от 30.07. 2021 г. "О Межведомственной комиссии по историческому просвещению".

Все эти документы, по замыслу инициаторов их принятия, предусматривают коренную смену курса государственной политики поддержки социальных институтов формирующих идентичность живущего в России населения.

Нам представляется, что в настоящее время идет борьба между политическими силами, которые реализуют два прямо противоположных проекта будущего, условно говоря, проект строительства российской нации и проект строительства русской нации.

Проект строительства российской нации был начат в декабре 1991 г. по инициативе англосаксонских элит, которые встраивали массу советских людей в свою систему глобального господства. Он предполагал отказ от всякой исторической преемственности в социальной сфере, навязывание культа борьбы за обогащение и безграничное материальное потребление, забвение традиционной религии и складывавшихся столетиями светских духовных ценностей. В сознание постсоветских людей активно внедрялись западные образцы поведения через российское телевидение и радио, кинематограф, литературу, социальные сети. В России были открыты западные фонды, которые финансировали ученых, деятелей культуры и образования, выполнявших работу по распространению англосаксонских ценностей. Их деятельность поддерживали финансово также местные олигархи-компрадоры и внедренные ими в государственный аппарат чиновники.

Проект же строительства русской нации направлен на выход из политической, экономической и социальной зависимости от англосаксов. Он предполагает опору на традиционные духовные ценности, сохранение исторической памяти, суверенность в производстве теле-, радио-, кино-, литературной продукции, в научных исследованиях и в процессе преподавания. Ради его реализации и были приняты упоминаемые нами документы по изменению политики управления социальной сферой.

Проект строительства российской нации имеет очень сильную опору в постсоветской России, и перебороть его немногочисленным и не имеющим финансовой поддержки сторонникам русского проекта крайне сложно. Но не было бы счастья, да несчастье помогло.

Англосаксы, по причине своей патологической жадности, взяли курс на расчленение России ради того, чтобы получить большую прибыль от эксплуатации ее природных богатств. Поэтому они сориентировали свою компрадорскую обслугу в социальной сфере на разрушение российской нации, которую до этого, активно строили.

Отсюда пошли все заявления антироссийского характера со стороны лидеров общественного мнения из числа артистов, журналистов, режиссеров, писателей. Отсюда бегство этих ЛОМов на Запад после присвоения им статуса иноагентов, их антироссийская и русофобская пропагандистская риторика звучащая из-за рубежа. Отсюда смена властями руководителей ряда средств массовой информации, образовательных, культурных учреждений, которые выполняли роль скрытых агентов западного влияния.

Клише о том, что русские являются великодержавными шовинистами англосаксы придумали еще две сотни лет тому назад. Первоначально оно формулировалось следующим образом: "Россия – тюрьма народов". Это, несмотря на то, что в Российской империи все народы были равны в своих правах, никто не ограничивался в возможностях государственной службы, предпринимательской или профессиональной деятельности в зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Самодержавие поддерживало получение образования на языках национальных меньшинств и даже поощряло создание письменности тем, у кого ее не было. Доминирование великорусского народа в строившейся в те времена русской нации обеспечивалось за счет того, что он брал на себя основную нагрузку по защите страны, по развитию ее экономического потенциала, собственными усилиями создавал передовую науку и культуру.

Тем не менее, разрушение Российской империи шло под лозунгом предоставления больших прав этническим меньшинствам. Это привело после октября 1917 г. к отделению национальных окраин от великорусского центра и образованию малых государств, которые находились в полной зависимости от доминировавшей тогда в мире Великобритании.

Клише об опасности великодержавного русского шовинизма удачно было внедрено англосаксами и в сознание правящих первое время в СССР троцкистских элит. Оно стало теоретической основой создания союзных и автономных национальных республик, в которых этнические меньшинства получили ряд экономических и социальных преимуществ по сравнению с русскими. Сформированное большевиками социальное образование называлось "многонациональный советский народ", хотя правильно его было называть советская нация.

После прихода в 30-е гг к власти сталинистов от концепции предоставления этническим меньшинствам исключительных прав отказались. Именно поэтому советская нация успешно провела индустриализацию, коллективизацию, выстояла в годы Великой Отечественной войны, восстановила народное хозяйство после войны и обеспечивала первое время бурное развитие науки и техники. После смерти И.Сталина неотроцкисты вновь повели линию на подкуп этнических элит в предоставления ряда титульным этносам в союзных и автономных национальных республиках. Это привело к разложению советской нации на составляющие этнические элементы, а затем к распаду в 1991 г. СССР. Русские, не чувствовавшие себя государствообразующим этносом в рамках советской нации, не встали на защиту СССР.

На базе советской нации и началось строительства российской нации. В ходе ее формирования появилось третье издание клише об опасности великорусского шовинизма. Теперь англосаксы ставили цель разложить российскую нацию на отдельные этнические элементы и развалить Российскую Федерацию. Этому мешали русские, которые опирались на свои традиционные духовные ценности, в том числе на православие. Был сделан вывод, что нельзя русским дать возможности закончить формирование своей нации, начавшееся еще в Российской империи.

В анализируемых нами документах глухо говориться о том, что угрозу "многонациональному народу России" представляют "экстремистские и террористические организации, отдельные средства массовой информации, действия США и других недружественных иностранных государств, ряд транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых российских организаций и физических лиц".

Этот анализ угроз очень похож на строки из известной песни Вадима Мулермана о советской милиции "Наша служба и опасна, и трудна":

"Если кто-то кое-где у нас порой

Честно жить не хочет.

Значит, с ними нам вести незримый бой"

Надо было прямо написать, что англосаксонские элиты поставили своей целью разложение на этнические части русской нации, частичное физическое уничтожение ее ядра – великорусского народа, расчленение России. Этнические меньшинства привлекаются ими на свою сторону обещаниями обогащения и процветания за счет русских, но будут использоваться для войны с ними, а потом будут обмануты и обобраны. Мол, посмотрите, что происходит сейчас с частью русской нации – украинским народом. Следовало перечислить, что угрозу представляют олигархи-компрадоры, которые финансируют социальные институты, ведущие русофобскую пропаганду. Не трудно было назвать те юридические и физические лица, которые поддерживают врагов русского народа.

В рамках описания будущего следовало бы говорить о том, что война на Украине идет за освобождение русских от этнического угнетения, дискриминации и физического уничтожения украинскими национал-социалистами. Тогда было бы понятно, что финансовые средства будут выделяться на поддержку тех поэтов, песенников, художников, кинооператоров, журналистов, которые запечатлеют героев русского народа, воюющих на Донбассе. Тогда военные на фронте знали бы, что в информационной войне им не будут стрелять в спину орудия "Эхо Москвы", финансировавшееся до самого последнего времени из средств государственной компании.

Существует расхожий довод, что представители этнических меньшинств будут обижаться, если их начнут называть членами русской нации, а не членами российской нации. Очень странно, ведь во Франции никто не обижается на имя "француз", хотя оно взято от самоназвания народности франки. В Великобритании шотландцы, валлийцы и ирландцы также добровольно признают себя членами английской нации, получившей название от англосаксонской народности.

Лучший ответ в этом теоретическом споре дал в известной журналисткой зарисовке русский житель Мариуполя. В ходе освобождения этого города летом 2022 г. от украинских национал-социалистов он с семьей укрывался в подвале дома. Он рассказал: "Мы услышали на улице "Алах Акбар!" и перекрестились: "Слава Богу, русские пришли!" Ясно, что и этнические чеченцы-члены освободивших русскую семью боевого подразделения чувствовали себя в этой ситуации русскими.

При подобном разъяснении смысла принятых президентом указов они будут иметь большое значение для мобилизации полиэтнической русской нации на великие свершения.

Муниципальная тема – ХК "Торпедо" движется вверх, но нужна опора.

Эксперт "Минин-центра" Сергей Гуськов отмечает, что нижегородские болельщики хоккея получили отличный подарок перед Днем Защитника Отечества – «Торпедо» досрочно вышло в плей-офф КХЛ. Игорь Ларионов, получив долгосрочный карт-бланш, обновил и омолодил команду, поставил свою игру и добился замечательного результата, как мы и предвидели.

Вместе с полученным позитивом, хотел бы обратить внимание на еще один статистический аспект. В основном составе нашей команды КХЛ всего 5 воспитанников школы "Торпедо" и это не продукт селективного выбора тренера - до Ларионова было 6. В чем же причина малочисленности?

Горьковчане (нижегородцы) всегда любили хоккей и умели в него играть – полные трибуны и прославленные имена - Коноваленко, Скворцов, Ковин, Варнаков, Пресняков... тому подтверждения. И сегодня множество детских команд отлично играют и воспитывают будущих профессионалов. В частности в ФОКе "Мещерский" около трети членов команд 11- 13 летних игроков разбирают в "Торпедо" и клубы других регионов. И так во многих детских командах. Недостаточность льда тоже одна из причин закрытия юношеских команд, поэтому считаю, что спорткомплексам надо заливать и уличные катки.

По этим и другим причинам многие ФОКи ликвидируют команды 15, 16 –ти летних хоккеистов. Многие ребята бросают спорт и до юниорского хоккея не добираются. В итоге, в нижегородском юношеском хоккее получается возрастная яма, точка отсечения от спорта сотен нераскрывшихся спортсменов.

Хоккей самый сложный и один из дорогих видов спорта. Спортсмен должен быть всесторонне атлетичным, уметь виртуозно владеть коньком и клюшкой, стать частью команды и понимать тактику игры. Поэтому бросать юных хоккеистов, занимавшихся по 10 лет, крайне нецелесообразно. Необходимо сделать упор на студенческий клубы, Юные хоккеисты должны доигрывать в своих командах до юниорского возраста и переходить в нижегородские студенческие клубы (см.опыт НХЛ). Как видим одного фарм-клуба "Чайка" для наполнения команды мастеров недостаточно.

Хоккеисты высокого уровня должны воспитываться с малых лет на качественных, не переполненных ледовых площадках и это залог фундаментального возрождения нижегородского (горьковского) хоккея.