Крытые павильоны над станциями нижегородского метро разместят до конца 2023 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Крытые павильоны над станциями нижегородского метро разместят до конца 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, мэрия будет предоставлять субсидии на ремонт сходов метро и оснащение их оборудованием, в том числе павильонами. Все работы должны завершиться до 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что получатель субсидии будет выбран после открытого запроса предложений. При этом подрядчик не должен относиться к иностранным юрлицам, иметь просроченную задолженность перед бюджетом города, находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства.

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.