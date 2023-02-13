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Происшествия

Руководитель подрядчика работ в школе №84 Нижнего Новгорода, приведших к гибели ребенка, приговорен к лишению свободы

23 марта 2023 15:58  [111] Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Руководитель подрядчика работ в школе №84 Нижнего Новгорода, приведших к гибели ребенка, приговорен к лишению свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла 11 августа 2021 года на улице Баренца у школы №84. Согласно информации, 9-летний мальчик встал на металлический пандус и, оступившись, коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, снабжающего током камеру наблюдения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

Согласно информации, в период с ноября по декабрь 2020 года ООО "ОСК" во время работ в школе нарушило правила устройства электроустановок, смонтировав систему видеонаблюдения по наружной стене школе в зоне доступности для человека. Также с защитного металлического рукава системы не было снято электрическое напряжение.

В отношении руководителя подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 2 п. "в" УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также с ООО "ОСК" взыскана компенсация в размере 1 млн рублей в качестве морального вреда.

Ранее к условному сроку была приговорена замдиректора школы №84. Она обвинялась в халатности, повлекшей по неосторожности причинение смерти человеку.

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Теги:
Суд Школы
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