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Владимир Тарасов и Александр Кулигин возложили цветы к Вечному огню у монумента боевой и трудовой Славы автозаводцев

06 мая 2023 10:35  [68]
фото: пресс-служба НРО Союза пенсионеров России

фото: пресс-служба НРО Союза пенсионеров России

Зампред Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" Владимир Тарасов и руководитель отделения Союза пенсионеров Нижнего Новгорода Александр Кулигин возложили цветы к Вечному огню у монумента боевой и трудовой Славы автозаводцев.

Как сообщает пресс-служба НРО Союза пенсионеров России, торжественная церемония состоялась после праздничного концерта "У Победы наши лица! У Победы нет границ!", посвященного празднованию Дня Победы.
Как отметил Александр Кулигин, "День Победы – особый день, который объединяет разные поколения, и мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта Победа". "Мы всегда будем помнить, сколько горя и страдания принесла война, поэтому этот день стал поистине великим праздником для каждой семьи", - подчеркнул он.

Напомним, что праздничный концерт "У Победы наши лица! У Победы нет границ!" в честь Дня Победы состоялся в Нижнем Новгородка 3 мая. Участниками мероприятия стали почти 1200 нижегородцев старшего возраста из всех муниципальных образований региона. Гостей мероприятия поздравил с наступающим праздником председатель НРО Союза пенсионеров России, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Антипов.

"Это мероприятие мы проводим не первый год, и я всегда с огромным удовольствием принимаю в нем участие. Спасибо всем тем, кто находит возможность приехать сюда и принять участие в этом большом и светлом празднике", - сказал Валерий Антипов.

Традиционное патриотическое мероприятие организовано Нижегородским Союзом пенсионеров и региональным отделением "Единой России", помощь в проведении оказали министерство соцполитики Нижегородской области и Штаб общественной поддержки партии.

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