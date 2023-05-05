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Общество

Транспортные изменения будут действовать в Нижнем Новгороде 9 мая

06 мая 2023 10:50  [78] Общество

В Нижнем Новгороде 9 мая будет изменена схема движения транспорта на нескольких улицах. Ограничения будут действовать как в центре, так и в Заречной части. В связи с этим, общественный транспорт будет ходить по скорректированным маршрутам. Об этом предупредили в профильном департаменте города.

В период с 00:01 9 мая до 6:00 10 мая будут перекрыты:

- площадь Минина и Пожарского - от памятника Чкалову до улицы Б.Покровской,
- улица Ульянова - от пл. Минина и Пожарского до ул.Пискунова,
- улица Варварской - от пл. Минина и Пожарского до ул.Пискунова,
- улица Минина - от пл. Минина и Пожарского до ул.Пискунова,
- улица Алексеевской - от пл. Минина и Пожарского до ул.Пискунова,
- Георгиевский съезд,
- Верхне-Волжская набережная - от пл. Минина и Пожарского до пл.Сенной,
- улица Пожарского,
- Зеленский съезд - от пл. Минина и Пожарского до ул. Зеленский съезд,
- набережная Гребного канала - от Казанского съезда до дома №112А по ул. Слобода Печеры,
- Казанский съезд.

В период с 00:01 до 14:00 9 мая будут перекрыты:

- улица Октябрьская - от ул. Добролюбова до ул.Алексеевской,
- улица Лыковая Дамба,
- Зеленский съезд - от ул. Лыковая Дамба до ул. Широкой,
- улица Широкая - от Нижне-Волжской набережной до ул. Зеленский съезд,
- Нижне-Волжская набережная - от пл. Благовещенской до Казанского съезда.

В период с 21:00 до 22:30 9 мая будет приостановлено движение транспорта:

- по улице Старых Производственников - от ул. Лескова до ул. Колхозной,
- по Мещерскому бульвару - от дома №3 к.1 до дома №5,
- по улице Ярошенко вокруг ФОКа "Юность" - от дома №3 до дома №7,
- на сквозном проезде перед зданием администрации Советского района.

Соответствующие дорожные и предупреждающие знаки будут установлены на подъездах к зонам перекрытия. Объезд будет организован по прилегающим улицам. На всех указанных участках будет запрещена стоянка транспорта, все припаркованные автомобили будут эвакуированы.

В связи с вводимыми ограничениями будут скорректированы маршруты регулярных перевозок.

С 00:01 до 14:00 9 мая:

- будут отменены трамваи №11, автобусы А-5;
- будут сокращены маршруты: трамвая №21 - до улицы Маслякова, троллейбусов № 9 и 17 – до площади Свободы, автобуса Т-31 – до остановки "Водная академия", автобуса Т-87 – до остановки "Стрелка";
- трамвай №2 будет ходить от ул.Маслякова по улицам Ильинской, Красносельской, Белинского, Горького, Большой Печерской, Пискунова до остановки "Чёрный пруд";
- автобусы А-1, А-68 поедут по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по улицам Ошарской, Пискунова, Варварской;
- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького; в направлении Канавинского моста – по ул.Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении улицы Минина пойдут по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл.Свободы, Варварке, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул.Пискунова, Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл.Горького, улицам Большой Покровской улице и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;
- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улице Пискунова в оба направления;
- автобус А-45 пойдёт по Варварке, пл. Свободы, ул. Горького;
- автобусы А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, ул.Маслякова, пл.Горького, ул.Горького, пл. Свободы, улицам Варварской, Октябрьской и Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по Ошарской, Пискунова, Варварской, пл.Свободы, ул.Горького, пл.Горького, Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

C 14:00 9 мая до 6:00 10 мая:

- будут сокращены маршруты: троллейбусов № 9, 17 - до пл. Свободы, автобуса А-5 – до Казанского съезда, автобуса Т-31 – до остановки "Водная академия";
- автобусы А-1, А-68 будут следовать по Варваре, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по Ошарской, Пискунова, Варварке;
- автобусы А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 пойдут в направлении улицы Варварская – по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Ошарской, Пискунова; в направлении Нижне-Волжской набережной – по ул.Пискунова, Алексеевской, Октябрьской;
- автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т‑45, 304 поедут в направлении улицы Минина – по Зеленскому съезду, Октябрьской, Ошарской, Пискунова; в направлении Нижне-Волжской набережной – по ул. Пискунова, Алексеевской, Октябрьской;
- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 проследуют по улице Пискунова в оба направления.

На всех указанных маршрутах общественный транспорт будет останавливаться на действующих остановочных пунктах.

Поезда метро 9 мая с 22:00 до окончания работы будут курсировать с интервалом 5 минут.

Также с 22:00 с площади Свободы будут отправляться:

- по нагорной части: троллейбусы № 9 и 17, автобусы А-1, А-2, А-41, А-45, А-61, А-62;
- в направлении Сормова и Московского районов: автобусы А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-90, А-95;
- в направлении Ленинского района и Автозавода: А-20, А-40, А-58, А-64, А-68.

С площади Горького от остановки возле Дома связи будут отправляться автобусы Сормовского направления: А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-90, А-95.

От остановки возле Сбербанка – троллейбусы № 31, автобусы А-1, А-26, А‑61, А-62 по нагорной части и автобусы А-40, А-58, А-64, А-68 в направлении Автозаводского и Ленинского районов.

От площади Благовещенской в направлении Кузнечихи, Щербинок, Верхних Печёр можно будет уехать на автобусах А-26, А‑43, А-61.

С остановки "Чёрный пруд" можно будет уехать на трамваях № 2 (Городское кольцо) и № 21 (Парк Дубки).

От остановки "Площадь Киселёва" до закрытия станции метро "Парк Культуры" будут ходить автобусы А-40, А-68 в направлении микрорайонов Юг и Мончегорский.

Напомним, Парад Победы пройдёт на площади Минина и Пожарского в 10:00. Вечером, в 20:00 на центральной сцене выступят "Хор Турецкого" и SOPRANO Турецкого.

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Теги:
9 мая Общественный транспорт Транспорт
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