Эксперт-мониторинг событий с 13 по 19 мая 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "Изменения в миграционной политике"

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов отмечает, что 12 мая был издан Указ Президента РФ № 342 "О внесении изменений в концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 гг.". По сути, речь идет об изменении и дополнении некоторых положений Указа 2018 года о введении в действие новой стратегии миграционной политики. Новый по сравнению со Стратегией на 2012 г. документ предполагает комплекс мер, направленных на недопущение ряда негативных явлений, связанных с массовой иммиграцией, включая пространственную сегрегацию, формирование этнических анклавов и маргинализацией приезжих иностранцев. В то же время новая стратегия расширяет возможность привлечения как соотечественников, так и высококвалифицированных специалистов.

Очевидно, что необходимость части изменений была продиктована проводимой с 24.02.2022 г. специальной военной операцией. Так, одним из ключевых факторов была признана необходимость защиты населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Фактически впервые в официальном документе фигурирует не только защита населения Донбасса, но ещё двух новых регионов РФ. Не следует забывать, что после сентября 2022 г. указанные лица переставали быть беженцами и по принятым критериям становились "внутренне перемещенными лицами". Также важным моментом стало и то, что в рамках миграционной политики теперь фигурируют не только иммигранты (въезжающие), но и эмигранты (выезжающие). По сути, речь идет о значительной части специалистов, уехавших за рубеж либо по причине ухода из России ряда зарубежных фирм и организаций, либо из-за опасений в связи с частичной мобилизацией, экономическими издержками и так далее.

Документ констатирует, а по сути, закрепляет ряд изменений, которые произошли за период с момента принятия текущей Стратегии. Прежде всего, речь идет о мерах по облегчению получения гражданства и других статусов пребываниям на территории РФ (разрешение на временное пребывание и вид на жительство) выходцами из постсоветских стран со значительным русским (русскоязычным) населением: Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана. В то же время принят ряд ограничительных мер, включая обязательное прохождение иностранными гражданами без получения визы процедур дактилоскопии и биометрии при превышении пребывания 90 суток. Очевидно, что данная мера направлена на более жесткое регулирование трудовой миграции из стран СНГ.

В плане работы с иммигрантами сделан более четкий акцент именно на успешное освоение ими русского языка, а также общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития) с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают. В первоначальной редакции стратегии значилось более расплывчатое "формирование институтов и механизмов социальной и культурной адаптации иностранных граждан с учетом их возрастных, профессиональных, национальных, культурных и иных особенностей, а также региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации".

Положительным новшеством следует счесть и то, что наряду с мерами по недопущение пространственной сегрегации в качестве новшества фигурирует и "недопущение любых форм дискриминации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности".

Наконец, впервые, в контексте миграционной стратегии предусматривается продвижение русского языка и популяризация русской культуры за рубежом, прежде всего в странах, с которыми Российской Федерацией заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Региональная тема - Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области"

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов подчеркивает, что с 2018 года в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициатором которого стал Президент РФ Владимир Путин.

На воплощение проекта из федерального, регионального бюджетов ежегодно выделяются сотни миллионов рублей, в финансировании участвуют и местные бюджеты. Федеральный проект ФКГС дал уникальную возможность органам местного самоуправления благоустроить в современном стиле сотни общественных пространств, дворовых территорий.

Достаточно сказать, что во всех районных центрах Нижегородской области все центральные парки культуры и отдыха были благоустроены. Практически получили новую жизнь - с прекрасными пешеходными дорожками, с зонами тихого отдыха для пожилых людей, с новыми детскими игровыми площадками, спортивными локациями для молодежи, с наружным освещением и видеонаблюдением.

Город Нижний Новгород за время реализации данного федерального проекта кардинально преобразился в лучшую сторону. Стоит отметить парк "Дубки" в Ленинском районе города, который до благоустройства в рамках проекта был практически заброшен, был местом сбора хулиганов и распития спиртных напитков. Сегодня же парк "Дубки" кардинально изменился, стал любимым местом тихого отдыха для граждан всех возрастов.

Только в этом 2023 году в Нижегородской области будет благоустроено 90 общественных территорий.

Но есть и проблемы, которые не удается решить. В этом еще раз убедились эксперты Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области, проведя 25 апреля 2023 года мониторинг технического состояния зоны отдыха вокруг озера Силикатного в Ленинском районе Н. Новгорода. Данная зона отдыха тоже была благоустроена в рамках ФКГС в 2021 году. На данное благоустройство было потрачено 20 млн руб. бюджетных средств.

Увиденная зона отдыха поразила экспертов Народного фронта. Территория у озера не распланирована по назначению, вся в ямах, буграх, колеях от спецтехники. На песке валяются куски бетонных плит, урны вместе с бетонным основанием вырваны из земли и разбросаны по территории зоны отдыха. На волейбольной площадке осталась только одна стойка для крепления сетки. Детское игровое оборудование представляет угрозу для здоровья и жизни детей. На качели-балансире отсутствуют демпферы, от другой, подобной качели осталось одно бревно. Назначение некоторого игрового оборудования из бревен трудно понять, особенно когда над головой балансирует бревно.

Более того, в прошлом 2022 году на территории зоны отдыха у озера Силикатного выполнено строительство ливневки. Водоотведение построили, а территорию зоны отдыха благоустроить забыли. В ходе строительства ливневки строители разобрали часть дорожки из брусчатки у лестницы на склоне, так все и оставили, даже колеи от спецтехники не выровняли.

В ходе благоустройства зоны отдыха у озера Силикатного по локальному сметному расчету строители должны были посадить 157 деревьев разных пород. Экспертам народного фронта в ходе мониторинга эти деревья обнаружить не удалось. Были выявлены и другие недостатки.

Факты некачественного благоустройства общественных пространств экспертами ОНФ выявлялись не только в областном центре.

Например, в Кулебаках построили (некачественно) зону отдыха у озера Устимского, в котором купаться категорически запрещено, так как в это озеро стекают городские канализационные стоки.

В тех же Кулебаках в рамках ФКГС построили сквер имени 60 лет ВЛКСМ. Жители и гости города не могли понять назначение конструкций этого сквера. Что делать на этих тумбах - то ли сидеть, то ли лежать? А фонтан меж тем, заливал всю территорию сквера. Более того, все конструкции сквера были построены из ДСП, которые при выпадении осадков стали разрушаться. В итоге, данный сквер имени 60 лет ВЛКСМ был полностью демонтирован.

К сожалению, примеры некачественного благоустройства общественных территорий не единичны. Возникает вопрос, почему это происходит?

По мнению экспертов Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области есть следующие причины:

- на рынок благоустройства выходят организации, не имеющие опыт выполнения благоустроительных работ. Они заявляются на аукционы, предлагают заниженные цены, выигрывают, начинают работать. Закупают некачественные, непроектные строительные материалы. Часто на субподряд приглашают неквалифицированных в области благоустройства рабочих;

- низкий уровень контроля за качеством строительства со стороны заказчика, низкое качество строительного контроля;

- отсутствие синхронизации работ по благоустройству объекта с планами работы ресурсоснабжающих организаций по замене своих сетей;

- ненадлежащее содержание объекта после завершения работ и невыполнение ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств.

На выходе мы получаем некачественный объект благоустройства, который вызывает законные нарекания граждан.

По итогам каждого мониторинга эксперты Народного фронта информируют глав местного самоуправления, далее контролируют устранение выявленных недостатков, добиваясь получения изначально задуманного результата.

Муниципальная тема – "Озеленение Нижнего Новгорода"

Эксперт "Минин-центра", флорист, ландшафтный дизайнер, Александра Макарова подчеркивает важность комплексного озеленения территории Нижнего Новгорода, которое не может и не должно быть недооцененным. Растения играют важную роль в экологии, нивелируя вредное воздействие промышленности, очищая воздух, выделяя кислород.

Зеленые насаждения по-разному участвуют в этом процессе. Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели обыкновенной поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый - в 4,5 раза, липа крупнолистная - в 2,5 раза. При подборе деревьев и кустарников для городских условий следует учитывать эту способность.

Другой важный аспект для выбора посадочного материала – скорость роста. Быстрорастущие кустарники за сезон добавляют в высоту до 30 сантиметров, а в ширину все 40. Впечатляющими показателями могут похвастаться деревья: до 50 сантиметров в высоту, а диаметр кроны может стать больше на 80 сантиметров. Хорошим ростом среди кустарников отличаются ирга, клен татарский, аралия манчжурская, различные виды сирени, боярышник, калина обыкновенная, лещина обыкновенная, багряник японский.

К быстрорастущим деревьям относятся черемуха обыкновенная, березы повислая и пушистая, серебристый клен, красный (северный) дуб, лиственница, сосна, ель, тополь.

Что касается низкорастущих растений, считаю целесообразным сместить акцент с цветочной концепции озеленения на газонную и ковровую цветочную многолетнюю. Газон и ковровые цветники выполняют несколько важнейших положительных функций:

- препятствуют образованию пыли, часто аллергенной,

- являются изысканным украшением городских пейзажей.

Использование современных технологий посадки даст существенную экономию бюджета. Было бы неплохо добавить к нижегородской программе "Чистое небо" еще и "Воздух без пыли".

Еще аспект, подтверждающий необходимость серьезного отношения к зеленым насаждениям, - они влияют на температурно-влажностный режим, в частности, снижают температуру летом на несколько градусов, что чрезвычайно актуально в преддверии жаркого лета.

Кроме экологической пользы, озеленение города формирует и городскую среду. Оно организует микроклимат, благотворно влияет на психологическую составляющую человека.

Благодаря многообразию цветовых оттенков на цветущих клумбах внешний облик города меняется несколько раз с начала весны до конца осени - за счет непрерывной смены цветущих однолетних растений.

Все это оживляет силуэты каменных городов, что просто необходимо в период интенсивного роста и развития города-миллионника, повышения тонуса жизни его жителей.

В условиях повышенного интереса и усиления туристического потока в Нижний Новгород важно, чтобы наряду с выразительностью застройки ландшафт дополнял и обогащал архитектурный облик, придавая своеобразность и неповторимость каждому району и городу в целом.

Профессиональный и комплексный подбор деревьев, кустарников, цветов и газона гарантирует выполнение всех поставленных задач.