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Политика

Эксперты в ходе стратегической сессии предложили расширить туристический потенциал Варнавинского района

27 июня 2023 17:47  [58] Политика

Фото: газета "Новый путь"

Стратегическая сессия, посвященная перспективам развития территории, прошла в Варнавинском районе в рамках актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Варнавино – земля с большой историей, прекрасной природой, богатым наследием. Здесь живут трудолюбивые и любящие свою малую родину люди. Для развития муниципального образования сейчас предпринимаются важные шаги, в частности проводится работа по газификации северных районов области. Есть и другие планы, которые дадут новый импульс развитию территории. Важно, чтобы все они были продуманы теми, кто живет и работает на этой земле", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава Варнавинского района Александр Фролов отметил, что благодаря реализации стратегии были благоустроены "Яблоневый сад", Советская площадь и прилегающие парковые зоны, территории рядом с новой школой на 500 учебных мест.     

Тема стратегической сессии - "Человек. Экономика. Пространства". Эксперты обсудили идеи по улучшению условий жизни варнавинцев, укреплении экономики и промышленного, туристического потенциала.

Так, председатель совета депутатов Варнавинского муниципального округа Сергей Смирнов отметил, что для повышения уровня жизни, развития туристического и промышленного потенциала важны продолжение газификации, реализация проектов в сфере ЖКХ.

Начальник управления образования районной администрации Светлана Авдеева подчеркнула важность продолжения работы по закреплению специалистов на селе. В этом вопросе определяющим может стать наличие необходимой инфраструктуры.

В частности, предлагается построить ФОК и усилить материальную поддержку организаций дополнительного образования, например, обеспечить их автобусами, чтобы спортивные команды района имели возможность полноценно участвовать в областных соревнованиях. 

Начальник управления экономики администрации Варнавинского района Елена Татавцова в числе приоритетов озвучила необходимость более глубокой переработки леса, что позволит повысить доходы бюджета и создать новые рабочие места.

Кроме того, преимуществом района  может стать выращивание и переработка льна.

"И, конечно, Варнавино – район, история которого насчитывает более 600 лет, - достоин качественной туристической инфраструктуры, позволяющей нам быть конкурентоспособными в условиях роста интереса россиян к внутреннему туризму", – заключила Елена Татавцова.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

Стратегическая сессия "Территория цифрового лидерства" прошла 7 июня. В ходе нее IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области.

19 июня в стратегической сессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа.

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Теги:
Варнавинский район Стратегия развития
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