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Политика

НРО КПРФ выдвинет Владислава Егорова кандидатом на пост губернатора

01 июля 2023 16:25  [99] Политика
фото: https://t.me/izbirkom52

фото: https://t.me/izbirkom52

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

НРО КПРФ выдвинет Владислава Егорова кандидатом на пост губернатора. Об этом сообщает Избирком Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня, 1 июля, состоялось партийное собрание регионального отделения КПРФ, на котором и было принято решение.

Ранее сообщалось, что НРО ЛДПР утвердило выдвижение Владислава Атмахова кандидатом на пост губернатора Нижегородской области.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина.

"Справедливая Россия-За правду" и "Партия Роста" не стали выдвигать своего кандидата и также заявили о поддержке действующего главы региона.

Также своих кандидатов 29 июня выдвинули "Партия пенсионеров" и "Гражданская сила" - Александр Быков и Илья Померанцев соответственно.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

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Теги:
Выборы КПРФ
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