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Общество

Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Чкаловске

03 июля 2023 18:14  [49] Общество

Фото: Мария Боянова

Эксперты в ходе стратегической сессии в Чкаловске внесли более 50 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Чкаловск расположен в одном из красивейших мест региона, обладает богатой историей и экономическим потенциалом. Не раз бывал в городе и округе, огромное впечатление каждый раз получаю от посещения музея Чкалова и всегда рекомендую его тем, кто планирует поездку в Нижегородскую область. Судьба округа сегодня связана и с развитием скоростного флота. Здесь реализуются крупные проекты благоустройства, растет число туристов. Все это дает возможность планировать дальнейшее развитие, что требует активного привлечения жителей и экспертов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В мероприятии приняли участие более 400 экспертов.

Как рассказал депутат Госдумы Артем Кавинов, в рамках стратегии развития в Чкаловском городском округе с 2018 года было отремонтировано 110 километров дорог, газифицировано восемь населенных пунктов, благоустроено 13 общественных пространств и 37 дворов.

Ключевые предложения, внесенные экспертами, касались газификации, благоустройства и привлечения кадров.

В частности, предлагается расширить программы поддержки молодых специалистов, развивать сферы оздоровительного отдыха и водного спорта.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегическая сессия уже прошла в Сокольском районе.

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Теги:
Стратегия развития Чкаловский г.о.
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