Предприниматели внесли свои предложения для актуализации стратегии развития Нижегородской области Бизнес

Фото: Никита Духник

Предприниматели предложили 12 проектов для актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Малое и среднее предпринимательство играет в экономике региона огромную роль. Для меня очень важна позиция предпринимателей по ключевым вопросам развития бизнеса. Вместе нам уже удалось добиться серьезных успехов в улучшении инвестиционного климата, войти в тройку лучших в рейтинге АСИ. Сейчас важно определить новые векторы развития предпринимательства, обозначить точки роста и сообща решить, что для этого нужно сделать", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 70 частных предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, представителей общественных организаций.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, сейчас в регионе действуют более 127 тысяч субъектов МСП, в которых работает 38% занятого населения региона (627,4 тысячи человек). На их поддержку за последние 5 лет было выделено более 115 млрд рублей.

Самой обсуждаемой темой стратсессии стали проекты по созданию новых промышленных технопарков в Нижегородской области. Так, был представлен проект по формированию в регионе технопарка промышленного высокоточного оборудования с центром инженерно-технологических компетенций.

Также было предложено создать областную программу закупок у местного бизнеса, расширить меры поддержки действующим и потенциальным инвесторам.

Для популяризации и повышения имиджа малого и среднего бизнеса предложено создать музей нижегородского предпринимательства.

Кроме того, для предприятий, внедряющих высокоточные технологии, предложено отменить надзорную амнистию для результатов научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских разработок, реализуемых через грантовую и иную финансовую поддержку государства.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

Стратегическая сессия "Территория цифрового лидерства" прошла 7 июня. В ходе нее IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области.

19 июня в стратегической сессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП, а 28 июня эксперты по молодежной политике предложили 102 идеи для обновленной Стратегии.