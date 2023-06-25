Эксперты по молодежной политике предложили 102 идеи для обновленной Стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Эксперты по молодежной политике предложили 102 идеи для обновленной Стратегии развития Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Пять назад мы вместе с нижегородцами определяли контуры молодежной политики. Именно инициативы молодых людей легли в основу многих уже реализованных начинаний. Центр "Высота", различные фестивали и акции, стипендиальные и грантовые программы – всего этого не было бы без молодежных идей. Сегодня перед страной и регионом стоят новые вызовы. Ответить на них мы можем только вместе. Именно поэтому сейчас важно определить для себя новые цели и двигаться вперед", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 50 экспертов.

Участники уделили особое внимание развитию молодежного добровольчества. Сейчас в регионе насчитывается более 600 волонтерских организаций.

Также эксперты предложили провести в Нижегородской области форум "Наставник в деле", призванный систематизировать и сделать более эффективным институт наставничества, реализовать проект "Безопасная юность", предполагающий усиление профилактики деструктивного поведения подростков, а также сформировать в регионе единый грантовый проектный офис.

Преподаватель кафедры общевоенной и лингвистической подготовки военного учебного центра при ННГУ им. Лобачевского Антон Берест предложил создать интерактивный музей на базе мобильной экспозиции "Музей СВО", который должен показать жителям Нижегородской области и гостям, зачем проводится спецоперация, какова роль России в современном мире, а также увековечить героев.

Начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики г.о.г. Чкаловск Анна Крестьянинова выступила с идеей создания программы "Вуз+муниципалитет". Цель программы – сделать так, чтобы у малых городов появилась возможность вовлечь в жизнь муниципалитета студентов, учащихся в Нижнем Новгороде и приезжающих на лето на малую родину.

Как рассказала председатель экспертного совета по реализации стратегии развития региона, первый заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина, в ходе стратегической сессии прозвучало немало хороших амбициозных идей, но многие из них требуют доработки.

"Мы поставили перед ребятами задачу оптимизировать проекты в течение месяца. Власть готова услышать молодых и открыта к сотрудничеству. Но это, в свою очередь, требует от экспертов высокого уровня компетентности и серьезной детализации предлагаемых проектов", - добавила она.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

Стратегическая сессия "Территория цифрового лидерства" прошла 7 июня. В ходе нее IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области.

19 июня в стратегической сессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.