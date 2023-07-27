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Общество

Участник СВО из Нижегородской области: "Победа будет за нами, в этом никто не сомневается"

01 августа 2023 14:42  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участник СВО с позывным "Шелест" побывал в плановом отпуске на родине в Нижегородской области. Он рассказал о настрое земляков, которые сегодня участвуют в специальной военной операции.

"Пошел на СВО добровольцем. А как иначе? Страна в опасности, нельзя это просто так оставлять. Решение принимал осознанно. За плечами служба в ВДВ, чеченская кампания. Семья поддержала, ждут домой с победой. А семью поддерживает государство, правительство области. Заключили военный социальный контракт, получают все выплаты и компенсации. Налог на транспорт отменили. Сыну от администрации города выдали путевку в летний лагерь. 

Гуманитарную помощь получаем регулярно. В ней – все самое важное и необходимое: приборы ночного видения, коптеры. Вместе с гуманитаркой частенько приходят письма от детей. Трогает, конечно, до слез. Дома же тоже дети остались. Все ждут нас с победой, а она в любом случае будет за нами. В этом никто не сомневается. Настрой у всех бойцов отличный, боевой. Паникеров нет. Всем хочется вернуться домой победителями", - рассказал боец СВО.

Напомним, новые именные подразделения для участия в СВО создают в Нижегородской области. В регионе будут сформированы мотострелковый батальон "Серафим Саровской", а также танковые батальоны "Ивлиев" и "Горький".

"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Также нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки.

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Теги:
Военные СВО
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