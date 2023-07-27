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Политика

Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области

02 августа 2023 14:37  [138] Политика
Евгений Торопыгин

Евгений Торопыгин

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Наталья Суханова.

Напомним, новый заместитель будет курировать отдел реконструкции, реставрации, капремонта и материально-технического обеспечения, а также отдел экономики, планирования и финансирования. В этом году Минкульт контролирует ремонт и строительство более чем 90 объектов.

Наталья Суханова отметила, что работала вместе в Евгением Торопыгиным во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а в период подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода он курировал проект "Реставрация 800", в рамках которого было восстановлено более 40 объектов.

До назначения на новую должность Евгений Торопыгин работал заместителем директора Нижегородского музея-заповедника и координировал ремонтно-реставрационные работы на объектах музея. 

Напомним, что в правительстве Нижегородской области произошло сразу несколько кадровых изменений.

Так, новым министром образования Нижегородской области стал экс-заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Михаил Пучков

Министерство строительства Нижегородской области возглавил Дмитрий Груничев, а финалист конкурса "Команда правительства" Иван Каргин после внесения изменений в структуру регионального правительства назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области.

Галина Михайлова назначена и.о. министра здравоохранения Нижегородской области после ухода Давида Мелик-Гусейнова на должность гендиректора ФК "Пари Нижний Новгород"

На пост и.о. заместителя губернатора, курирующего медицину и образование, назначен первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин. 

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Теги:
культура Правительство Нижегородской области
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