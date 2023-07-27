"НЕЙМАРК. Академия хакатонщиков" открылась в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке Дома народного единства в Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие "НЕЙМАРК. Академии хакатонщиков" - всероссийской программы допобразования для школьников.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, эта программа является частью проекта по созданию ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде.

Обучаться в ИТ-академии будут 74 школьника из 24 регионов России. Всего же на конкурс поступило около 300 заявок от ребят 14-18 лет из 28 регионов страны.

Занятия будут организованы на базе спортивного центра "Академия 52" на Бору. В течение двух недель участники будут получать новые знания в области программирования (front/backend), дизайна, продакт- и проджект-менеджмента, маркетинга и кибербезопасности.

Итогом программы станет командный хакатон, в рамках которого школьники смогут применить полученные навыки и создать технологичные решения для ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Ранее сообщалось, что минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк".

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающего математика Юрия Неймарка - почётного профессора ННГУ им. Лобачевского, основателя факультета вычислительной математики и кибернетики.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк". В июле Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина.