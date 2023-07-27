Эксперт-мониторинг событий с 11 по 18 августа 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Повышение ключевой ставки

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев считает, что одним из самых резонансных событий за прошедшую неделю стало повышение на экстренном заседании Центральным банком РФ (далее ЦБ РФ) 15 августа ключевой ставки с 8,5% до 12%.

Это связано с катастрофическим обесцениванием курса рубля по отношению к другим валютам в последнее время. Так, за последний год курс национальной валюты упал по отношению к доллару с 52 руб. в июне 2022 г. до почти 102 руб. в августе 2023, т.е. произошел обвал почти в два раза. С начала этого же года российский рубль обвалился почти на 40% с 70 руб. до 102 руб. Такое же обесценение нашей валюты произошло и по отношению к евро и китайскому юаню. Хуже российского рубля по этому показателю были только две валюты: турецкая лира и аргентинский песо.

Согласно п. 2 ст. 75 Конституции РФ, "защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция ЦБ РФ, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти". То есть, ЦБ РФ не справляется с исполнением конституционных обязанностей, допуская такое резкое обрушение курса национальной валюты.

Такое развитие событий вызывает в обществе определенную напряженность, так как импортная составляющая сегодня содержится во многих товарах, начиная от электроники, автомобилей и заканчивая лекарствами и товарами массового потребления. Из-за колебания курса рубля стоимость автомобилей отечественных марок на российском рынке за первое полугодие увеличилась почти на 5%. Похожая динамика проявляется и по другим видам товаров. Все это приводит к снижению покупательного спроса населения.

Хотя, по данным Росстата, официальный уровень инфляции на сегодняшний день составляет порядка 5,1%, но такой показатель складывается из большого числа компонентов, начиная с чемоданов и расчесок. Можно смело говорить, что на сегодняшний момент реальный уровень инфляции составляет двухзначную цифру.

Спрогнозируем, к чему может привести такой шаг. В скором времени повыситься стоимость кредитов, как для населения, так и для бизнеса. В первую очередь, это затронет продукты потребительского кредитования - их стоимость может увеличиться до 30%. Соответственно спрос на них понизится, как следствие может понизиться и инфляция. При этом понизится потребительский спрос, что скажется на общей экономической ситуации в стране.

Повышение процентной ставки повлияет и на уровень закредитованности населения. Сегодня долг граждан России перед банками составляет более 26 трлн рублей. Как следствие, у нас распространен такой инструмент, как перекредитование, когда взятием нового кредита гасится старый. Теперь такая схема станет более сложной, поэтому увеличится и общая задолженность граждан перед банками.

Если говорить о долгосрочных кредитах, таких как ипотека, то произойдет также увеличение, но менее значительное: ее рост может составить до 15-17%, но и такая ставка по ипотеке станет не привлекательной для большинства населения, кто планировал купить недвижимость в ближайшее время.

Со временем это может повлиять и на рынок жилья, который и так сегодня переживает не лучшее время. На сегодняшний день количество нераспроданного жилья по стране составляет почти 70 млн кв. метров. Данный показатель вырос с середины прошлого года на 25%. Поэтому при высокой ипотечной ставке девелоперам все труднее и труднее будет реализовывать квадратные метры. Кроме этого, увеличение процентной ставки негативно скажется для тех, кто планировал покупку автомобиля, строительство и т.д.

Увеличение процентной ставки не выгодно и для бизнеса, который во многом живет за счет кредитных ресурсов. Это может привести к снижению инвестиций в российскую экономику, следовательно, сказаться на замедлении роста.

Чтобы запустить процесс перестройки в экономике, реального импортозамещения в условиях санкционных ограничений нужны дешевые кредитные ресурсы. Особенно это касается таких отраслей, как машиностроение, фармацевтика, микроэлектроника - и повышение ключевой ставки ЦБ РФ не будет этому способствовать.

Для государства повышение процентной ставки также может негативно сказаться из-за удорожания обслуживания государственного долга, а следовательно, дополнительной нагрузки на бюджет, который и так у нас сегодня с дефицитом около 2,5 трлн руб.

Повышение ключевой ставки может иметь и положительный эффект. Одним из таких положительных факторов может стать привлекательность сбережений для населения, так как вырастут проценты по банковским вкладам и облигациям, но говорить о резком росте процентов по вкладам не приходится. В крупных банках такой процент может составить до 12% годовых. Так, уже 17 августа утром Сбербанк предложил процентную ставку по вкладам 11% годовых, пока только на два месяца. Для наглядности скажем, что на начало 2023 года россияне хранили на долгосрочных депозитных счетах менее 8 трлн руб., что является самым низким показателем за последние 10 лет. Поэтому повышение процентной ставки по вкладам может обеспечить определенный приток денежных средств населения в банковский сектор.

Попытка прекращения падения рубля поднятием процентной ставки – мера недостаточная, и небольшое укрепление национальной валюты до 94-95 руб. за доллар это подтверждает. Необходимо предпринимать и другие меры по стабилизации курса, а именно ограничить вывод капитала за границу. В прошлом году отток капитала за рубеж составил сумму более 200 млрд долларов. Отток капитала продолжается и в этом году.

Кроме этого, необходимо обязать экспортеров продавать большую часть выручки. Такой шаг был сделан 28 февраля 2022 года, когда Минфин обязал отечественных экспортеров продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке. Правда, в мае того же года этот процент был снижен до 50, а в июне совсем отменен. Сегодня необходимо вернуться к этой практике.

В заключение хотелось бы отметить, что настало время заняться структурной перестройкой экономики по рекомендациям экономистов-государственников. Для этого нужен целый комплекс мер, а не только повышение или понижение процентной ставки ЦБ РФ.



Федеральная тема - Задачи суверенизации Российского образования

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 15 августа завершилась основная часть приёмной кампании – 2023 в ВУЗах России.

В аналитических оценках результатов 2023 года и тенденций последних лет обращает внимание, с одной стороны, курс на увеличение количества бюджетных мест на инженерные специальности, с другой стороны – недобор на эти самые специальности: в целом в рамках основной приёмной кампании 2023 г. недобор составил более 6000 единиц бюджетных мест. Поэтому вузы объявляют "вторую волну", чтобы зарыть недоборы.

Так, Национальный исследовательский Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского добирает студентов на свободные бюджетные места по специальностям "радиофизика" (20 мест), "прикладная информатика" (11 мест), "физика" — 5 мест.

Самарский государственный технический университет готов принять на свободные бюджетные места по специальности "химическая технология" (35 мест), "теплоэнергетика и теплотехника" — 23 места.

Ухтинский государственный технический университет ищет студентов на бюджет по специальностям "строительство" (32 места), "нефтегазовые техника и технологии" (27 мест) и т.д.

В подоснове объяснений недобора на инженерные специальности лежат данные по количеству ЕГЭ по профильной математике и физике. В 2023 г. профильную математику сдавало 282 тысячи человек против 302 тысяч человек в 2022 г., а физику в 2023 г. сдавало и того меньше - 96 тысяч человек по всей стране.

Ещё одна тревожная тенденция состоит в том, что на итогах текущей приёмной кампании сказывается демографическая яма 2005-2006 гг., когда коэффициент рождаемости упал ниже отметки в 1,3 балла (показатели 2013-15 годов уже выше 1,7 балла). Этот фактор сложился с системой набора, в которой абитуриенты малых городов выбирают вузы крупных городов, а абитуриенты крупных городов выбирают вузы столиц, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фактор демографической ямы проявляется, с одной стороны, в виде вымывания хороших абитуриентов из провинциальных вузов и концентрации их в вузах столичных. С другой стороны, "второй волной" в провинциальные вузы бегут "низкобалльники", средненькие способности которых ставят свой "потолок" качеству показателей эффективности региональных учреждений высшего образования.

Эта двуслойная тенденция имеет перспективу сохранения под влиянием фоновой допопуляции в России. Поэтому вымывание высокобальных абитуриентов из регионов и оседание в них "низкобалльников" может стать устойчивым. Не трудно увидеть за этим и перспективу снижения качества региональных ресурсов профессионального человеческого капитала, а также вытекающие отсюда последствия для эффективности региональной политики по всему кругу общегосударственных народнохозяйственных приоритетов.

Как видно, последствия сугубо отраслевой вузовской кампании связывают её со всем народнохозяйственным комплексом России. Поэтому и тенденции, особенно те, что вызывают тревогу, необходимо рассматривать более широко. Рамка такого более широкого рассмотрения уже была очерчена в конце 2022 - начале 2023 гг. и сформулирована как задача восстановления суверенитета отечественной системы образования.

Проблема недобора на инженерные направления подготовки и снижения интереса к профильным физике и математике высвечивает своеобразную стратегическую дилемму, по которой предстоит сделать стратегический выбор.

Одна опция такова, что образовательные технологии среднего образования можно настраивать так, что ЕГЭ – это самодостаточная цель, на задачи которой полностью работают ресурсы последних двух лет обучения (10 и 11 классы), как это в подражание "международному опыту" работает в школах сейчас. Либо, - это вторая стратегическая опция, - настроить образовательные технологии так, чтобы готовность к ЕГЭ стала естественной частью всего 11-летнего процесса обучения в средней школе и не требовала специального "натаскивания".

Различие этих стратегий, в частности, сводится к тому, что первая предполагает сокращение времени доверительного общения учителя с учениками и увеличение количества учеников на одного учителя (в т.ч. за счёт расширения применения дистанционных форматов), так что выбор в пользу того или иного специального ЕГЭ ученик делает в последний момент, по законам "конъюнктуры рынка". Вторая предполагает увеличение времени доверительного общения учителя с учеником и сокращение класса, с которым работает учитель, до численности в 10-12 человек (в т.ч. с доминированием формата очной работы), так что выбор направления специализации по ЕГЭ "вырастает" в процессе обучения, совершается под влиянием законов творческого развития естественных способностей личности.

Проблема "вымывания" высокобалльных абитуриентов из провинции также связана со своеобразной дилеммой - с дилеммой доступности столичного высшего профессионального образования для провинциального абитуриента. Действующая схема строится на том, что провинциал может поехать учится в столичный вуз, но она, как это видно, консервирует "провинциальность" региональных вузов.

Другая опция открывается при условии, что в стране развивается активное межвузовское партнёрство, межвузовские программы обмена, объединяющие в устойчивые отраслевые пулы столичные и региональные вузы. В этом случае провинциальный абитуриент, поступая в "свой" региональный вуз, получал бы возможность по программам обмена пройти обучение по ряду дисциплин в партнёрском столичном и ином региональном вузе, преподаватели столичного вуза могли бы проводить занятия со студентами провинциальных вузов, а преподаватели провинциальных вузов – со студентами столичного партнёра.

Как представляется, проблемные места приёмной кампании 2023 г. уже достаточно отчётливо высвечивают названные дилеммы. В ходе решения задач суверенизации российского образование необходимо делать адекватный стратегический выбор.

Муниципальная тема – Связка "Пари-НН" и Сергей Юран



Эксперт "Минин-центра" Сергей Гуськов отмечает, что Сергей Юран принял команду в апреле перед стыковыми матчами за сохранение прописки в РПЛ в роли "спасателя". Свою первоначальную цель он выполнил - "Пари-НН" сохранила прописку, и продолжает радовать своих болельщиков на Нижегородском стадионе.

Сергею Юрану после этого предоставили возможность провести полную предсезонную подготовку и сформировать полностью состав теми игроками, которые вписываются в его модель игры.

Комментарий самого тренера после сборов: "Мы провели два сбора. Выполнили всё, что было запланировано. Я поблагодарил футболистов за серьёзное отношение к делу. Каждый из парней понимает: как подготовишься, такую игру и покажешь в чемпионате. Как я уже говорил, на первом сборе был сделан акцент на физическую подготовку. Ну а на втором было много тактических занятий. Вообще, мы остались очень довольны сбором, который проходил в Московской области."

После этого стартовал сезон в Российской премьер-лиге и кубке России.

Начало положил кубок, где "Пари-НН" обыграл по пенальти московское "Динамо" (1-1, пен. 4-3). В РПЛ проиграл чемпиону страны "Зениту"(0-2), сыграл вничью в Екатеринбурге с набравшим ход Уралом (0-0), проиграл в гостях Краснодару (1-0). Везде показал сплоченную игру в обороне, но судя по пропущенным голам, дыры все-таки есть, но и соперники были не подарок.

А дальше был триллер с обилием голов в Москве со столичным "Спартаком" (5-4)! Камбэк со счёта 3-1 до 3-4 от "Пари-НН", после "Спартак" на классе вырвал победу 5-4! Но это был матч всего сезона, не меньше.

И вот после такой игры все ждали первой победы от игроков с Волги, и она не заставила себя долго ждать. В гости приехал крепкий "Ахмат" С. Ташуева (уволен после игры с "Пари НН"), который на тот момент находился в легком кризисе, но у которого уже была на счету одна победа в чемпионате над "Сочи", чего нельзя было сказать о нашей дружине.

Матч выдался равным с точки зрения статистики, но точечные установки Сергея Юрана перед матчем дали плоды – "Пари-НН" одержало победу со счётом 2-0. И это притом, что главный тренер "Пари-НН" смотрел игру со стадиона из-за получения красной карточки за споры в арбитром во время игры с Краснодаром.

После игры, которую показал "Пари-НН" в начале сезона, Сергея Юрана захотели видеть другие клубы РПЛ, и в первых рядах стоит поверженный "Ахмат", который готов выкупить контракт у нижегородского клуба, Но будем надеется ,что Сергей Юран останется. Та игра, которую мы сейчас показываем, может и дальше привлекать все больше и больше болельщиков на стадион, и вознести горожан в верхнюю часть таблицы чемпионата.