Проект гостиницы в IT-кампусе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Проект гостиницы в IT-кампусе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Согласно информации, на улице Большие Овраги будет построена гостиница на 1359 человек. Совокупный метраж всех корпусов составляет 37 418 кв. м.

В корпусах заявлено четыре типа номеров: двухместные однокомнатные, трех- и четырехместные двухкомнатные, двухместные для маломобильных групп населения. На каждом этаже есть гостиная со столами, раковиной и кухонной бытовой техникой.

Прилегающая территория будет благоустроена.

Кроме того, в гостинице разместят бизнес-центр, буфеты, интернет-кафе, магазины, парикмахерскую, коворкинг и конференц-зал.

Застройщиком выступает ООО "Развитие инновационных проектов", а генеральным проектировщиком – ООО "Архитектурное бюро "Студия 44".

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".

В июле Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина.