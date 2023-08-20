Доступность избирательных участков для инвалидов обсудили в нижегородском избиркоме

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Представители избирательной комиссии Нижегородской области приняли участие в совещании с председателями межрайонных Советов Нижегородской областной организации имени А. Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".
В ходе мероприятия начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами МСУ избирательной комиссии Елена Катышева рассказала о предстоящих выборах, способах и возможностях голосования.
Также консультант отдела аппарата Марина Ключикова отметила, что в Нижегородской области для граждан с ограниченными физическими возможностями в период выборов будут работать "социальные такси", диспетчерский пункт удаленного сурдоперевода.
Кроме того, она продемонстрировала трафареты, показала работу тифломаркеров.
В заключении мероприятия участники обсудили доступность избирательных участков, голосование граждан с кардиостимуляторами, дистанционное электронное голосовании.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.
Также отметим, что нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах.
С 30 по 31 августа в регионе проходит тестирование дистанционного электронного голосования. На участие в ДЭГ зарегистрировались уже более 71 тысячи нижегородцев.
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