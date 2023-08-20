Доступность избирательных участков для инвалидов обсудили в нижегородском избиркоме Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Представители избирательной комиссии Нижегородской области приняли участие в совещании с председателями межрайонных Советов Нижегородской областной организации имени А. Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

В ходе мероприятия начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами МСУ избирательной комиссии Елена Катышева рассказала о предстоящих выборах, способах и возможностях голосования.

Также консультант отдела аппарата Марина Ключикова отметила, что в Нижегородской области для граждан с ограниченными физическими возможностями в период выборов будут работать "социальные такси", диспетчерский пункт удаленного сурдоперевода.

Кроме того, она продемонстрировала трафареты, показала работу тифломаркеров.



В заключении мероприятия участники обсудили доступность избирательных участков, голосование граждан с кардиостимуляторами, дистанционное электронное голосовании.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.

Также отметим, что нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах.

С 30 по 31 августа в регионе проходит тестирование дистанционного электронного голосования. На участие в ДЭГ зарегистрировались уже более 71 тысячи нижегородцев.