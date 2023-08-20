Новые светофоры с желтым миганием установили у 15 школ Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новые светофоры с желтым миганием установили у 15 школ Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, эти светофоры обозначают пешеходные переходы и предназначены для предупреждения водителей о приближении к ним.

Также к 1 сентября в Нижнем Новгороде обновили "зебру" на 417 пешеходных переходах вблизи 239 школ и детских садов.

В разметке был использован желтый цвет, привлекающих больше внимания.

Ранее сообщалось, что новый надземный переход установили в Московском районе.