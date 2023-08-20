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Новые светофоры с желтым миганием установили у 15 школ Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, эти светофоры обозначают пешеходные переходы и предназначены для предупреждения водителей о приближении к ним.
Также к 1 сентября в Нижнем Новгороде обновили "зебру" на 417 пешеходных переходах вблизи 239 школ и детских садов.
В разметке был использован желтый цвет, привлекающих больше внимания.
Ранее сообщалось, что новый надземный переход установили в Московском районе.
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