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Общество

Новый надземный переход установили в Московском районе

30 августа 2023 10:51  [98] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новый надземный переход установили в Московском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы по его установке возле остановки "Сормовское шоссе" проходили в ночь с 29 на 30 августа.

Юрий Шалабаев отметил, что новый переход позволит снизить количество ДТП на данном участке дороги. 

Сейчас завершается монтаж конструкций. Объект будет открыт для пешеходов в ближайшее время.

Напомним, общая длина перехода составляет 78,1 м, ширина - 3 метра, высота - 5,3 метра. На его установку было выделено 65,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у Дворца спорта отремонтировали в Советском районе.

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Теги:
Безопасность Дороги
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