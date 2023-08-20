Новый надземный переход установили в Московском районе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новый надземный переход установили в Московском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы по его установке возле остановки "Сормовское шоссе" проходили в ночь с 29 на 30 августа.

Юрий Шалабаев отметил, что новый переход позволит снизить количество ДТП на данном участке дороги.

Сейчас завершается монтаж конструкций. Объект будет открыт для пешеходов в ближайшее время.

Напомним, общая длина перехода составляет 78,1 м, ширина - 3 метра, высота - 5,3 метра. На его установку было выделено 65,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у Дворца спорта отремонтировали в Советском районе.