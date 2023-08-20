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Общество

Более 400 необорудованных мест для купания выявлено летом 2023 года в Нижегородской области

04 сентября 2023 12:01  [63] Общество

Более 400 необорудованных мест для купания выявлено летом 2023 года в Нижегородской области, сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ходе проведения регулярных рейдов, которые проходили во время купального сезона, было выявлено более 400 мест, которые не оборудованы для купания. Официально же в Нижегородской области к эксплуатации был допущен 41 пляж.

Стоит отметить, что по итогам рейдов, местному самоуправлению было рекомендовано необорудованные для купания места привести в соответствие требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах, а также приложить максимум усилий для создания комфортных и самое главное безопасных условий для летнего отдыха граждан на водоёмах.

Напомним, что всего с 1 июня по 31 августа на нижегородских водоемах было зарегистрировано 74 происшествия, в котором погибло 63 человека, в том числе 8 детей, 35 человек, в том числе 8 детей) были спасены.

По сравнению с 2022 годом количество происшествий на воде снизило на 11%, а число утонувших - на 13%. При этом число спасенных выросло более чем в 2 раза. Так, в 2022 году в период купального сезона было спасено 15 человек.

Большего всего утонувших летом 2023 года было зарегистрировано в Нижнем Новгороде - 18 человек, из них трое детей. Далее идут Володарский район, г.о.г Выкса и Городец - по 4 человека.

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Теги:
Безопасность МЧС пляжи
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