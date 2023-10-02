Экономист назвал контролируемой ситуацию с инфляцией в России Экономика

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Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с телеканалом "360" призвал россиян не беспокоиться из-за колеблющегося курса валют.

Сегодня курс доллара на Московской бирже впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей, но, по словам эксперта, все факторы говорят в пользу укрепления рубля. Это повышение ключевой ставки и подъем цен на нефть.

Александр Разуваев считает, что ближе к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года, курс доллара будет оставлять около 80 рублей.

"Ослабление валют немного разгоняет инфляцию, но она под контролем, ничего трагичного нет. А уж при нынешних ставках по вкладам не стоит нервничать", — подчеркнул Александр Разуваев.

Напомним, 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. При этом регулятор допускает ее повышение до 13,6%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в августе составила 4,5%.