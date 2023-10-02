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Общество

Абоненты МегаФон выбрали самые популярные музыкальные композиции этой осенью

11 октября 2023 11:06  [97] Общество

Этой осенью самыми популярными музыкальными композициями оказались треки певицы Anna Asti и группы "Король и шут", вновь оказавшейся в тренде на фоне успеха одноименного биографического сериала. В сентябре их песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего, об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе данных сервиса "Замени гудок".

В целом по итогам 9 месяцев 2023 года самым популярным треком по установке вместо гудка стала композиция "Позвони" от DJ Smash и NIVESTA. Следом в рейтинге идут JONY с песней "Аллея", "Король и шут" (трек "Дурак и молния") и INSTASAMKA ("За деньги да"), особенно популярная у молодой аудитории.

При этом список музыкальных предпочтений россиян существенно изменился с прошлого года. В 2022-м рейтинг самых популярных исполнителей возглавляла Люся Чеботина с треком "Солнце Монако", а завершали первую тройку Ислам Итляшев (песня "Кобра") и GAYAZOV$ BROTHER$ ("Малиновая Лада"). В этом году в топ-10 из них смогла попасть только Люся Чеботина, занявшая пятую строчку с песней "Плакал Голливуд".

Осенний тренд 2023 года — повышенный интерес к творчеству Anna Asti, выпустившей в прошлом месяце новый альбом, треки из которого попали во многие музыкальные чарты. По итогам сентября ее песни "По барам" и "Царица" занимают первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. Единственная рэп-композиция в первой пятерке сентября — "Где прошла ты" (Гио Пика и Кравц), расположившаяся на третьем месте по числу установок. А завершает осенний топ-5 группа "Король и шут": успешность одноименного сериала, посвященного музыкальному коллективу, привела к появлению в рейтинге сразу двух их треков: "Кукла колдуна" и "Лесник".

В настоящее время фонотека сервиса "Замени гудок", позволяющая установить мелодию вместо гудков, которые слышит звонящий, включает свыше 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. По данным оператора, с начала 2022 года число абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, выросло на 30%. Чаще других этим сервисом пользуются женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет, на них приходится около 64% от всей аудитории.

Наиболее популярна услуга среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Республика Башкортостан.

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