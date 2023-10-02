Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков проходит в Нижнем Новгороде Общество

Нижний Новгород стал площадкой для проведения юбилейного XV Всероссийского фестиваля искусств среди студентов-медиков и медицинских работников.

Как рассказали в пресс-службе ПИМУ, в мероприятии принимают участие более 1,5 тысячи гостей – студенты медицинских вузов, а также сотрудники множества лечебных и профилактических учреждений - в том числе из других стран.

В программе фестиваля, который проводится с 10 по 14 октября на 8 площадках, предусмотрены несколько конкурсов: вокальный, инструментальный, вокально-инструментальный, хореографический, театральный, литературный и медиаконкурс, а также конкурс исполнителей оригинального жанра и конкурс изобразительного искусства.

А в рамках развлекательной программы для участников подготовлены экскурсии по Нижнему Новгороду и музеям города, поездка в Дивеево, квиз, караоке-баттл и стендап-вечер, а также тренинг и несколько образовательных мастер-классов. А 13 октября руководители делегаций соберутся на круглом столе в главном учебном корпусе ПИМУ.

Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале "Юпитер". На неё прибыли и.о. зам губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин, зампредседателя Профсоюза работников здравоохранения РФи Михаил Андрочников и другие почётные гости.

Николай Карякин отметил, что в дни проведения фестиваля Нижний Новгород по праву можно называть не только молодёжной столицей, но и столицей медицинского творчества.

"Медицина – это в первую очередь наука, но и творчество медикам не чуждо. Уверен, что гости фестиваля останутся с самыми лучшими впечатлениями и от мероприятия, и от нашего города", – сказал ректор ПИМУ.

Гала-концерт с награждением победителей фестиваля состоится 14 октября в Нижегородском цирке.