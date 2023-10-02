Ковчег с мощами Георгия Победоносца прибудет в Нижний Новгород 16 октября Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии

Ковчег с честными мощами небесного покровителя Русского воинства – святого великомученика Георгия Победоносца прибудет в Нижний Новгород 16 октября. Приложиться к святыне можно будет в Александро-Невском кафедральном соборе до 18 октября.

Как рассказали в пресс-службе нижегородской епархии, мощи Георгия Победоносца приносятся из Свято-Троицкой Сергиевой лавры во все регионы России.

В понедельник, 16 октября, в 9:00 состоится торжественная встреча ковчега с мощами на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская и Крестный ход до кафедрального собора. В 12:00, 14:00, 16:00 и 20:00 будет совершаться Молебен с акафистом перед святыми мощами. Храм будет открыт до 22:00.

17 октября храм будет открыт с 6:00 до 22:00, молебен будет совершаться в 6:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:00.

В среду, 18 октября, в 6:00 состоится Ранняя Божественная литургия и Молебен. В 9:00 – Божественная литургия и проводы ковчега.