Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 октября 2023 11:50  [297] Жительница Богородска перевела более 3,7 млн рублей телефонным мошенникам
25 октября 2023 12:09  [398] Нижегородская прокуратура проверит инцидент с избиением мужчины группой подростков
25 октября 2023 09:45  [393] Неработающая нижегородка лишилась почти 900 тысяч рублей, "ставя на спорт"
24 октября 2023 18:44  [448] Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Кстове
24 октября 2023 12:28  [495] Женщина погибла в ДТП в Краснооктябрьском районе
24 октября 2023 09:36  [576] Два человека погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 23 октября
21 октября 2023 10:48  [583] Пожар на Б. Покровской, 76 в Нижнем Новгороде произошёл минувшей ночью
20 октября 2023 11:53  [764] Жительница Канавинского района перевела телефонным мошенникам почти 9 млн рублей
19 октября 2023 16:17  [511] Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в ДТП около Арзамаса
19 октября 2023 09:26  [502] Два человека погибли в ДТП около Арзамаса
Происшествия

Жительница Богородска перевела более 3,7 млн рублей телефонным мошенникам

26 октября 2023 11:50  [297] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Очередная доверчивая жительница Нижегородской области лишилась более 3,7 млн рублей, взятых в кредит: она стала жертвой распространённого "развода" и перевела деньги мошенникам. Делом занимается ОМВД "Богородский".

53-летняя богородчанка рассказала полицейским, что в начале октября ей поступил звонок через мессенджер от якобы сотрудника службы безопасности банка. Собеседник сообщил заявительнице об оформленном на её имя кредите. Он настоятельно рекомендовал женщине обналичить кредитные денежные средства, чтобы перевести их на резервный счёт с целью последующего погашения кредитной задолженности.

Причём злоумышленник предупредил потерпевшую, что сотрудники банка могут вести себя неадекватно, отговаривать её от оформления кредита и даже вызвать полицию.

В результате женщина в течение нескольких дней оформила три кредита, в том числе в банке в Нижнем Новгороде, обналичила в общей сложности 3 785 000 рублей и через указанные мошенниками банкоматы перевела на продиктованные счета. Преступник всё это время находился с потерпевшей на телефонной связи.

Только спустя некоторое время богородчанка осознала, что стала жертвой распространённой мошеннической схемы и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Богородские следователи ищут злоумышленников.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органов, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

Напомним, жительница Канавинского района пострадала от аналогичной схемы и перевела телефонным мошенникам почти 9 млн рублей, которые она заняла у знакомых и взяла в кредит. А пенсионерка из Первомайска лишилась более 12,6 млн рублей личных сбережений после звонка от мошенников.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги МВД Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph