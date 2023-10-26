Жительница Богородска перевела более 3,7 млн рублей телефонным мошенникам Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Очередная доверчивая жительница Нижегородской области лишилась более 3,7 млн рублей, взятых в кредит: она стала жертвой распространённого "развода" и перевела деньги мошенникам. Делом занимается ОМВД "Богородский".

53-летняя богородчанка рассказала полицейским, что в начале октября ей поступил звонок через мессенджер от якобы сотрудника службы безопасности банка. Собеседник сообщил заявительнице об оформленном на её имя кредите. Он настоятельно рекомендовал женщине обналичить кредитные денежные средства, чтобы перевести их на резервный счёт с целью последующего погашения кредитной задолженности.

Причём злоумышленник предупредил потерпевшую, что сотрудники банка могут вести себя неадекватно, отговаривать её от оформления кредита и даже вызвать полицию.

В результате женщина в течение нескольких дней оформила три кредита, в том числе в банке в Нижнем Новгороде, обналичила в общей сложности 3 785 000 рублей и через указанные мошенниками банкоматы перевела на продиктованные счета. Преступник всё это время находился с потерпевшей на телефонной связи.

Только спустя некоторое время богородчанка осознала, что стала жертвой распространённой мошеннической схемы и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Богородские следователи ищут злоумышленников.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органов, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

Напомним, жительница Канавинского района пострадала от аналогичной схемы и перевела телефонным мошенникам почти 9 млн рублей, которые она заняла у знакомых и взяла в кредит. А пенсионерка из Первомайска лишилась более 12,6 млн рублей личных сбережений после звонка от мошенников.