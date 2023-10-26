Книги нижегородских авторов и путеводители показали в парке Хэфэя Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В нижегородской локации парка городов-побратимов Хэфэя дополнили экспозицию товаров из Нижнего Новгорода.

Как рассказали в администрации города, в стилизованном под традиционную русскую избу павильоне были выставлены книги нижегородских авторов о родном крае и обновленные путеводители о Нижнем Новгороде на китайском языке.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, передавший новые экспозиционные позиции, рассказал о динамичном развитии нижегородской локации парка Хэфэя по поручению мэра Юрия Шалабаева.

"Площадь нижегородской локации составляет две тысячи квадратных метров. Там есть отсылка к Нижегородскому кремлю, природе нашего города, много внимания уделено творчеству Максима Горького, есть символ города - олень. Русская изба – это не просто интересная точка посещения, но и место, где можно ближе узнать Нижний Новгород: у посетителей есть возможность приобрести символику города, продукцию нижегородских производителей, а сейчас добавились ещё книги и новые путеводители, которые сделали специально для Китая", - отметил замглавы администрации Нижнего Новгорода.

"Нашим посетителям очень нравится нижегородский колорит. Особый интерес вызывает творчество Горького, которое здесь отражено, и березы, которые тут растут. Гости интересуются русской культурой, литературой, наукой. Парк отражает особенности гуманитарной сферы вашей страны. Из продуктов гости больше всего любят хлеб и квас. С уверенностью можно сказать, что открывшаяся недавно локация Нижнего Новгорода стала одной из самых посещаемых здесь", - сообщил сотрудник хэфэйского бюро лесного хозяйства Ця Хуань.

В этот день перед посетителями нижегородской локации китайские студенты читали произведения Максима Горького на русском языке.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Хэфэй подписали протокол по развитию сотрудничества.

Напомним, что делегация Нижнего Новгорода во время визита в Китай посетила два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.