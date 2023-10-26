Въезд в Арзамас со стороны Нижнего Новгорода перекроют в ночь на 7 ноября из-за ремонта путепровода. Об этом сообщили в администрации городского округа город Арзамас.
"В связи с проведением ремонтных работ на путепроводе на ул. Заклубной после 17.00 06 ноября до утра 07 ноября 2023 года движение транспортных средств в обе стороны будет перекрыто", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 8 сентября после завершения строительства открылся Южный обход Арзамаса.
Напомним также, что Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.
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