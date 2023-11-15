Жители Нижнего Новгорода представили 91 инициативу по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода представили 91 инициативу по проекту "Вам решать!". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, сегодня в Нижегородской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Проголосовать за понравившийся проект можно до 20 декабря на сайте golosza.ru. Проекты-победители будут реализованы в 2024 году. На эти цели в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей.

Как рассказал Юрий Шалабаев, большинство заявок было подано в номинации "Наши дороги", а также по направлениям, связанным со спортом и молодежью.

В 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" было реализовано 77 проектов, а в голосовании приняло участие более 121 тысячи жителей города.

Тогда номинация "Наши дороги" заняла второе место по популярности, на первом месте расположилась номинация "Молодежная политика".