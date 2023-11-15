Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2023 16:52  [30] Нижегородцы в 2023 году получили 2011 свидетельств на выплату регионального маткапитала
20 ноября 2023 16:43  [54] "Коробки храбрости" передали в детские медучреждения Нижегородской области
20 ноября 2023 16:15  [76] ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля
20 ноября 2023 15:47  [106] Жители Нижнего Новгорода представили 91 инициативу по проекту "Вам решать!"
20 ноября 2023 15:28  [116] Режим повышенной готовности введен в "Нижновэнерго" из-за непогоды
20 ноября 2023 15:07  [125] Выставка детских рисунков к Дню матери открылась в нижегородском Заксобрании
20 ноября 2023 14:55  [125] Нижегородские проекты попали в шорт-лист "Зеленой премии - 2023"
20 ноября 2023 14:34  [157] Роман Марков назначен на должность ректора КУПНО
20 ноября 2023 14:02  [242] Нижегородцы могут проголосовать за проекты "Вам решать!" до 20 декабря
20 ноября 2023 13:55  [144] Депутаты Думы Дзержинска приняли участие во Всероссийской акции "Коробка храбрости"
Общество

Жители Нижнего Новгорода представили 91 инициативу по проекту "Вам решать!"

20 ноября 2023 15:47  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода представили 91 инициативу по проекту "Вам решать!". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, сегодня в Нижегородской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Проголосовать за понравившийся проект можно до 20 декабря на сайте golosza.ru. Проекты-победители будут реализованы в 2024 году. На эти цели в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей. 

Как рассказал Юрий Шалабаев, большинство заявок было подано в номинации "Наши дороги", а также по направлениям, связанным со спортом и молодежью. 

В 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" было реализовано 77 проектов, а в голосовании приняло участие более 121 тысячи жителей города.

Тогда номинация "Наши дороги" заняла второе место по популярности, на первом месте расположилась номинация "Молодежная политика".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вам решать!
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph