Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-Центра" анализируют события уходящий недели, влияющие на социально - политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Большая Двадцатка и ОДКБ связанны одной цепью. Цепью обстоятельств и последовательных событий.

Эксперт "Минин-Центра", к. филос.н., руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, считает, что проведение саммитов G20 онлайн из Индии, и ОДКБ в Минске 22 ноября и 23 ноября, очевидно, носит не случайный характер.

"В мире разрастается конфликт мировых центров силы, в данной борьбе важны все ресурсы, это и влиятельные партнёры, разнообразные ресурсы, в том числе возможность формировать необходимый для себя идеологический климат в мире, каждая сторона стремиться собрать вокруг себя больше сторонников и по максимуму повлиять на работу международных организаций и переговорных площадок. Большая двадцатка в этом процессе играет немаловажную роль, наряду с ООН и рядом других организаций. Если G7, ЕС, НАТО, с одной стороны и ШОС, БРИКС, ОДКБ c другой, то это в той или иной мере группы партнёров имеющих общие интересы и готовые поддерживать друг друга, даже если не совсем монолитные но всё же имеющие черты "протоблочности", в мире где мало кто стремиться к образованию новых блоков, считая это рудиментом уходящей эпохи.

Тем не менее все стороны концентрируют силы, ведут анализ действий всех участников мирового политического процесса. Так все следили за встречей Си Цзиньпиня и Джозефа Байдена в Сан-Франциско, заявлениями лидеров на G20 и другими мировыми событиями. Любое изменение конфигурации отношений между игроками ведёт к изменению позиции всех остальных игроков. Так например Россия усилила свою позицию заявив о готовности её партнёров создавать общую систему ПВО в рамках ОДКБ. Одновременно сигналы руководства Армении о готовности выйти из организации понижают в некоторой степени позиции РФ не только в регионе, но и в системе международных отношений. Так же рассматривают ситуацию и США встречу с лидером Китая, готовность идти на встречу Вашингтону в ряде вопросов поднимают статус Северо-Американских Соединённых Штатов. В этой системе международных площадок Украина играет роль главного способа давления на Россию, Китай и Индия являются странами чью позицию США и НАТО стремятся изменить, добиться признания поражения от России. Россия выстояв против Украины накачанной оружием и боевиками со всего мира оплаченными из кошельков более чем 50 союзников Вашингтона усилила свою позицию. Большая двадцатка это площадка где страны и блоки фактически выясняют отношения, доносят до общественности свою позицию и хорошо построенное выступление, так же как и реакция общественности не менее важны, чем успехи в работе промышленности, дипломатических организаций, разведок, которые могут если не девальвировать, то понизить значение побед на фактическом поле боя. Главными протоблоками здесь являются НАТО, ЕС с одной стороны, а с другой не желающие создавать блоки, но играющие по тем же правилам страны глобального Юга: ШОС, БРИКС, ОДКБ. Такие площадки как ООН, Большая двадцатка они используют для того что бы демонстрировать миру свои успехи, своё видение мира, свой план и механизм международного сотрудничества и политического, экономического и культурного устройства. США навязывает миру свою повестку, Россия отвечая предлагает свою, заявляя о не удовлетворенности тем устройством, которое сложилось в настоящее время.

Напомним, что впервые президент России Владимир Путин публично завялил о несогласии с однополярным мировым устройством на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, тогда многие остались в недоумении, зачем Россия говорит о таких вещах вслух, будоража обстановку. На самом деле и ранее многие считали, что распад СССР не решил проблем существовавших в мире, а законсервировал их, лишил мир необходимого противовеса, сделал менее способным проводить инновации. США без контроля со стороны второго полюса начали вести себя не как драйвер мирового прогресса, а как классическая колониальная держава, забирающая то что желает и наказывающая тех, кто посмел ей в чём либо перечить. Но эти слова так и остались бы словами, если бы сами северо-американцы в 2008 не решили наказать Россию, устроив ей провокацию в Южной Осетии. Получив вместо лёгкой победоносной войны унизительное поражение, породили целый каскад событий. То противостояние, которое не прекращало своего существования и после окончания Холодной Войны получило подпитку в виде свежих эмоций от пощёчины режиму Саакашвили, который был по факту пощёчиной самому Вашингтону. Здесь уже ситуация пошла по нарастающей: Болотная площадь в России 2011 года, Сирия с 2013 по настоящее время, Майдан на Украине 2014, военный конфликт на Юго-Востоке Украины переросший в СВО идущую второй год, всё это звенья одной цепи. Россия в своё время сделала только риторическое замечание, которое могло не окончиться ничем, вместо этого США своими провокациями и агрессией заставили Россию воссоздать армию, промышленность и сельское хозяйство, подняли мировой авторитет Москвы. Наделив политические формулы конкретным содержанием и смыслом. Россия сегодня это уже совсем другая страна, возвращающая себе статус сверхдержавы, на которую ориентируются многие страны мира.

Поскольку борьба идёт сегодня на множестве площадок и в самых разных сферах, при этом участники глобального противостояния, кроме совсем центральных стран понемногу мигрируют в системе координат, из верных сторонников переходят в сомневающиеся, из одного лагеря переходят в другой. Так Саудовская Аравия заявляет о своём желании участвовать в ШОС и БРИКС, а Аргентина и Армения имеют намерения одна отозвать свою заявку об участии в БРИКС, а другая выйти из ОДКБ и ЕАЭС. Положение страны в этой системе координат не стабильно и зависит от множества параметров: успехов каждой из сторон, изменениях в отношениях между участниками той или иной стороны, приходом к власти нового правительства, как например Хавьер Милей в Аргентине и Роберт Фицо в Словакии, что меняет отношение той или иной страны к проходящему в мире. В этой связи демонстрация единства в рамках ОДКБ, наиболее близкой к России военно-политической структуре, продемонстрированная объявлением о создании единого ПВО ОДКБ на саммите в Минске, на следующий день после саммита Большой двадцатки в Индии является как раз демонстрацией такого успеха. Так как борьба за новый миропорядок очень далека от завершения, можно сказать мы находимся в самом его начале, то ситуация будет ещё много раз и принципиально меняться, вплоть до устранения старых центров силы и перехода пальмы первенства к новым игрокам в зависимости от хода событий, успехов или неудач в борьбе, прорывов в технологическом развитии и иных непредсказуемых обстоятельств".

Региональная тема - "Новая эра, новые технологии, новая экономика"

Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХиГС, д. филос. н. Андрей Дахин, отмечает, что делегация Нижегородской области приняла участие в 25-ом юбилейном Международном форуме China High-Tech Fair (CHTF), который прошёл с 15 по 19 ноября 2023 года в городе Шэньчжэнь в Китае.

"Участниками события стали представители 105 стран, были представлены четыре тысячи компаний, в рамках мероприятия состоялось 132 конференции, было презентовано более 680 новых проектов, состоялись церемонии открытия павильонов Венгрии, Бельгии, Польши, Австрии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на пленарной сессии CHTF "Новая эра, новые технологии, новая экономика" (New Era, New Technology, New Economy) с приветственным словом в качестве представителя Российской федерации. Статус этой миссии был достаточно высоким, если учесть, что другое приветственное слово было предоставлено Г. Фабиану (G. Fábián), министру экономики и развития Венгрии. Событие, безусловно знаменательное, поскольку Нижегородская область получает возможность перезапуска своей модели интеграции в международное культурно-экономическое пространство, но теперь это не пространство ЕС, а пространство Китая. Разница, в частности и в том, что американо-центричный Запад и ЕС идут в фазу подорожания всех базовых производственно-экономических процессов и товаров, в фазу генерации новой бедноты. Китай в кооперации с Россией, с БРИКС имеют шансы избежать платформенного скачкообразного подъёма базовых ценовых систем и получить выгодную перспективу солидарного развития. Для Нижегородской области возможность оставаться в привычных ценовых кондициях – тоже дело выгодное. Но механизмы для межрегионального взаимодействия с г. Шэньчжэнь требуют специальных настроек. Прежде всего потому, что Шэньчжэнь – гигант, с населением более 10 млн чел. и с совокупным ВРП около 36 трл. млрд руб. (около 3 трл. юаней), тогда как Нижегородская область располагает населением около 3,1 млн.чел и ВРП примерно в 2 трл. руб. Прямой контакт с таким гигантом, как Шэньчжэнь не может строиться на партнёрстве вокруг точечно локализованных объектов. Тут требуются крупные межрегиональные проекты, охватывающие, промышленные центры Поволжья и в отношении которых Нижегородская область выступит в качестве ключевого проектного администратора. Интерес Китая понятен в свете гипер-проекта "Один пояс – один путь", который касается и территории нашей области. А каковы интересы Нижегородской области? Тут могут быть варианты, где, с одной стороны, можно стать точкой сервисного обслуживания для нового шёлкового пути, получать малую ренту на поддержание соответствующих объектов инфраструктуры, а, с другой стороны, - есть нечто более амбициозное, переход области из статуса «обычного региона» в статус «региона-локомотива» для всей культурно-промышленно-экологической системы Поволжья. Последнее сложнее, но в этом и состоит рост. Было бы полезно в том или ином постоянно действующем формате пообсуждать с представителями гуманитарных наук Шэньчжэня философию того, что мыслится под триадой "новая эра, новые технологии, новая экономика"?"

Муниципальная тема - Специфика Русской цивилизации

Эксперт "Минин-Центра ", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос.н., доцент кафедры социально - правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент кафедры философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что в конце прошлой недели в Дивеево состоялся круглый стол, посвященный теме "Специфика русской цивилизации. Соотношение традиций и новаторства в ее истории".

"Мероприятие было организовано Нижегородской епархией и лично его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Основным докладчиком выступил автор учебного пособия "Основы российского государства" профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Перевезенцев Сергей Вячеславович. Именно проблемам преподавания этого курса в ВУЗах и было посвящено заседание в Дивеево . К теме введения данного курса в российское образовательное пространство мы обращались еще весной этого года.

В круглом столе приняли участие эксперты из различных ВУЗов Нижнего Новгорода и Арзамаса, а также школьные преподаватели. Во время основного доклада Перевезенцев С.В. отметил, что было подготовлено три различных учебных пособия по данному предмету, предназначенных для различных категорий студентов: одно для студентов разных специализаций непрофильных вузов. Второе для студентов, обучающихся на инженерно-технических и естественно-научных специальностей. Ну и третье пособие, которое предназначено для студентов, обучающихся на социально-гуманитарных направлениях, которое является более полным, более теоретическим и более дискуссионным. В основу пособия были положены три основных принципа: традиционалистско-консервативная методология, ценностный подход и проблемное изложение учебного материала. Само учебное пособие состоит из пяти разделов: первый раздел: Что такое Россия; второй: Российское государство-цивилизация; третий: Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации; Четвертый; политическое устройство России; ну, и наконец, пятый раздел посвящен вызовам будущего и развитию страны. Авторы учебника попытались показать, что Россия является особой уникальной цивилизацией, имеющей свои историю и свои закономерности развития.

Во время дебатов было констатирован факт того, что первый год преподавания курса "Основы российской государственности" оказался в принципе весьма успешным, хотя были отмечены и сложности преподавания, которые носят междисциплинарный характер. Это и география, и философия, и история, и экономика и юриспруденция и т.д. Поэтому, преподаватели, должны обладать основными знаниями по этим предметам . Еще одной проблемой с которой пришлось столкнуться в первый год обучения – это то, что эта дисциплина не вызывает особого интереса у иностранных студентов, которых сегодня достаточно много в российских вузах. В-третьих, было отмечено, что не все преподаватели успели пройти повышение квалификации, по программе преподавания "Основы российской государственности". Поэтому, во многих московских Вузах в том числе и в МГУ преподавание началось не в сентябре месяце, как было изначально запланировано, а только с ноября. В нижегородских ВУЗах такой проблемы не было. Самое главное, что отметили участники круглого стола, что бы преподавание не носило характер пропаганды, так как это может снизить интерес студентов, привести к негативному отношению к самой дисциплине в студенческой среде.

В заключении было отмечено, что Россия является особенной уникальной цивилизаций, история которой насчитывает уже больше 1000 лет. Именно цивилизационный подход был предложен двумя выдающимися отечественными мыслителями девятнадцатого столетия Николаем Яковлевичем Данилевским и Константином Петровичем Леонтьевым. Эти ученые первыми доказали, что не может существовать единого, универсального пути развития для всех стран и народов, и сегодня цивилизационный подход набирает популярность в мировой общественно-политической мысли, в отличии от линейно-стадиального. Поэтому введение дисциплины "Основы российской государственности" в программу высшего образования во время жесточайшего цивилизационного противостояния является своевременным и актуальным.

Отдельно хотелось бы отметить высокий уровень организации проведения мероприятия, где участники не только смогли свободно пообщаться и высказать свою точку зрения, но и получили возможность подробно познакомиться с уникальным Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем".