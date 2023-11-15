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Политика

Захар Прилепин стал участником "Команды Путина"

16 декабря 2023 16:12  [56] Политика
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Захар Прилепин стал участником "Команды Путина", сообщают "Известия".

Также в этом списке - Артем Жога, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Стас Михайлов, Никита Михалков, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Леонид Бокерия и многие другие знаменитые люди.

Напомним, в начале августа Захар Прилепин был назначен заместителем командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Также ему было присвоено звание подполковника Росгвардии.

Еще в январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

Как сообщается в телеграм-канале Минтранса России, 16 декабря 2023 года прошло заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата в Президенты Российской Федерации.

В команду избирателей зарегистрировались более 700 человек. Группа поддержала выдвижение действующего главы государства в качестве кандидата на выборах Президента страны на предстоящий 6-летний период.  

Выборы Президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года в формате электронного голосования и очном формате. Подробная информация о предстоящих выборах размещена на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

ЦИК утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента России.

В настоящее время проходит этап выдвижения кандидатов, который пройдет до 27 декабря (для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения) и 1 января (для кандидатов, выдвинутых партиями).

 

 

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Теги:
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