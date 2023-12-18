Благотворительная акция "Ярмарка желаний" от "Горький Тех" стартовала в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области стартовала "Ярмарка желаний" – благотворительный проект от АНО "Горький Тех", в ходе которого каждый сможет исполнить новогоднее желание детей.

Для реализации проекта нижегородская компания «Облачные технологии» разработала специальный чат-бот "Ярмарка желаний" (https://t.me/nn_yarmarka_zhelaniy_bot) в Telegram с опубликованными пожеланиями подопечных нижегородских благотворительных фондов. Этот инструмент создан с помощью конструктора чат-ботов Smarty Bot – продукта, с которым компания выиграла грантовый конкурс правительства Нижегородской области для отечественных разработчиков в 2022 году.

Каждый из ребят, чьи мечты размещены в чат-боте акции, мог предложить до трех вариантов желаемых подарков или необходимых ему вещей. С помощью чат-бота участники проекта смогут выбрать ребенка и осуществить его мечту.

"Мы запустили новогоднюю акцию "Ярмарка желаний" уже во второй раз. В прошлом году она отлично зарекомендовала себя, и нам удалось исполнить желания 28 детей. В соответствии с просьбами вручили им спортивный инвентарь, велосипеды и многое другое. Это прекрасная возможность показать детям, что Новый год – это время добра и чудес. Как и год назад, на помощь в этом деле нам пришли технологии. Именно они способствуют осуществлению задуманного и помогают дарить детям сказку", – отметил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Все дети-участники акции – подопечные фондов НООО "Сияние", Фонд "Нижегородский онкологический научный центр" и благотворительный фонд "Хоккей для всех". В 2023 году к их числу присоединились дети из МБОО "Сообщество семей слепоглухих" и благотворительного фонда "Нижегородский". Несмотря на ограниченные возможности здоровья, все они стремятся развиваться, жить полной жизнью, быть активными, радовать своих близких и совершать добрые дела.

Среди подарков, которые запросили ребята в этом году, можно встретить, например, детский тренажер "Бегущий по волнам", автокресло, различные развивающие, интерактивные и музыкальные игрушки, 3D-ручку с набором цветной проволоки, билеты на концерт Олега Газманова, курсы изучения корейского языка и многое другое.

"Если вы разделяете наши ценности и решили подарить детям праздник, то сделать это очень просто. Переходите по ссылке в наш чат-бот, читайте истории ребят и их желаний, выбирайте и нажимайте кнопку "Исполнить желание", а затем мы с вами свяжемся и поможем с реализацией. Вы также можете разделить с кем-то исполнение детской мечты. Об этом можно написать боту, и тогда мы подберем вам напарника. К слову, в этом году у чат-бота появилась новая функция – кнопка "Рассказать друзьям", чтобы привлечь к акции как можно больше участников", – рассказал коммерческий директор компании "Облачные технологии" Тигран Азатян.

Вручение подарков детям состоится в конце декабря 2023 года. "Горький Тех" организует доставку подарков для ребят, которые не смогут присутствовать на торжественной церемонии.