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Общество

Парк Нижнего Новгорода признан лучшим среди всех парков городов-побратимов Хэфэя

05 января 2024 13:00  [36] Общество

Парк Нижнего Новгорода, открытый в сентябре этого года, признан лучшим среди всех парков городов-побратимов Хэфэя. Победитель был объявлен на церемонии закрытия Китайской Международной выставки садово-паркового искусства. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Напомним, посетители тематического пространства Нижнего Новгорода в Хэфэе могут ознакомиться с культурными и природными особенностями приволжской столицы. Входная группа парка выполнена из красного кирпича как отсылка к Нижегородскому кремлю, а на тематической живописной стене можно прочитать строки из поэмы Максима Горького "Песня о Буревестнике".

Юрий Шалабаев отметил, что 2024 год станет важным годом в работе и дружбе Нижнего Новгорода с Китаем. запланированы крупные мероприятия в честь двух юбилеев: 30 лет установлению побратимских отношений нашего города с Цзинанем и 5 лет - с Хэфэем.

В департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода рассказали, что представители Нижнего Новгорода и Хэфэя провели рабочую встречу, на которой обсудили план мероприятий на 2024 год. В частности, совместные мероприятия в области образования, спорта, туризма и культуры, а также совместные мероприятия, приуроченные к 5-летнему юбилею с момента подписания Соглашения об установлении побратимских отношениях.

За пять лет стороны провели немало совместных мероприятий: обмены делегациями, бизнес-миссиями, участие в выставках. Также ведётся сотрудничество между гимназией №80 Нижнего Новгорода и школой №1 Хэфэя, ННГАСУ и Хэфэйским университетом.

Кроме того, запланировано открытие в Хэфэе туристического центра Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Харбин намерены расширять сотрудничество.

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Теги:
Международное сотрудничество Парки Побратим
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