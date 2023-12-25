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Спорт

Турнир по гонкам на квадрокоптерах состоялся в Нижнем Новгороде

10 января 2024 18:10  [78] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытый турнир по гонкам на квадрокоптерах "Нижегородская поземка" прошел в спортивной школе "Мещера" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, принять участие в соревнованиях мог любой гражданин РФ. Самому младшему участнику прошедшего турнира было 12 лет, а самому старшему — 55 лет.

Для прохождения состязаний они могли использовать 1,5-2,5 дюймовые FPV-дроны любого типа с весом не более 250 грамм.

Соревнования прошли в трех номинациях: "Гонка FPV-новичок", "Гонка FPV-профи микро" (для беспилотников весом менее 100 грамм) и "Гонка FPV-профи" (для беспилотников весом более 100 грамм).

В каждой номинации участники соревновались по парам на выбывание. Победителем в паре становился тот, чей дрон быстрее преодолевал три круга, не пропустив ни одну из контрольных точек. 

Призом для победителей стали FPV-дроны. Вторые места получили сертификаты на бесплатное обучение с получением удостоверения внешнего пилота БВС, а занявшие третьи места — грамоты участников.

Победителем сразу в двух номинациях прошедших соревнований стал нижегородец Алексей Царьков, выигравший и дрон, и пульт управления к нему. FPV-очки достались победителю в третьей номинации — Ильясу Хисамиеву из Казани.

Напомним, что правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. БПЛА будут интегрированы в единое воздушное пространство страны. 

При этом Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников.

Ранее сообщалось, что "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области. В рамках сотрудничества в регионе будут созданы условия для формирования Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

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Теги:
беспилотники Соревнования
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