Аттракционы в двух парках Нижнего Новгорода возобновили работу после морозов Культура и отдых

Фото: Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Аттракционы в двух парках Нижнего Новгорода возобновили работу после морозов. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

Так, в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода вновь можно прокатиться на аттракционах и электромобилях.

Также в Автозаводском парке с 17 января откроются детский городок аттракционов "Чиполлино" и электромобили.

В Дирекции отметили, что по средам действуют сниженные цены на билеты.

Ранее сообщалось, что десять тысяч человек посетили каток в нижегородском парке "Швейцария".