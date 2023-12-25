Фото:
Аттракционы в двух парках Нижнего Новгорода возобновили работу после морозов. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.
Так, в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода вновь можно прокатиться на аттракционах и электромобилях.
Также в Автозаводском парке с 17 января откроются детский городок аттракционов "Чиполлино" и электромобили.
В Дирекции отметили, что по средам действуют сниженные цены на билеты.
Ранее сообщалось, что десять тысяч человек посетили каток в нижегородском парке "Швейцария".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+