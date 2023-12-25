Фото: Telegram-канал парка Швейцария
Десять тысяч человек посетили каток в нижегородском парке "Швейцария" с начала сезона, сообщается в Telegram-канале общественного пространства.
Согласно информации, 10-тысячным посетителем стал нижегородец Михаил, два следующих порядковых номера достались супруге Марии и сыну Артему.
Как напомнили в парке, катание продлится до конца зимы, а также в первые 10 дней весны.
Ранее сообщалось, что график работы катка в парке "Швейцария" опубликован в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что спортивная площадка "Спорт Порт 2023" с ледовым катком открылась в Нижнем Новгороде 29 декабря.
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