Строительство ЖК "Дом с видом на небо" в Нижнем Новгороде продлили до апреля

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Достройку ЖК "Дом с видом на небо" на улице Крупской, 5 в Нижнем Новгороде продлили до 31 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона.

В минстрое напомнили, что разрешение на строительство дома мэрия Нижнего Новгорода выдала еще 18 июля 2014 года.

Впоследствии застройщик направлял заявления на продления срока его действия.

"Последний раз застройщик направил подобное заявление в министерство строительства Нижегородской области 13 декабря 2023 года. По результатам его рассмотрения срок действия выданного разрешения был продлен до 31 марта 2024 года",- пояснили в ведомстве.

Напомним, проект достройки ЖК "Дом с видом на Небо" в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Дом планировалось достроить еще в 2022 году, но сроки были сорваны.

Также ранее сообщалось, что ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе достроят весной 2024 года.