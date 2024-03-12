Вадим Булавинов: "Только граждане России определяют, кто будет ее президентом" Общество

Фото: Кира Мишина

Депутат Государственной Думы РФ от фракции "Единой России" Вадим Булавинов принял сегодня участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.

Как признался политик, граждане России хотят видеть страну сильной, процветающей, справедливой, комфортной для жизни.

"Многие изменения уже видны, работа проделана большая, но это только начало пути. Мы живем в стране, в которой ее население решает, кому доверить выбор направления развития на ближайшие годы. Это право, прописанное в Конституции, это осознанный выбор каждого совершеннолетнего жителя России", - сказал Вадим Булавинов.

Парламентарий отметил, что процедура выборов у нас в стране сегодня прозрачна, защищена и удобна.

"У граждан есть три дня для участия в голосовании, а желающие заранее могли зарегистрироваться в дистанционном электронном голосовании. Еще раз подчеркну, что только граждане России определяют, кто будет ее Президентом. И этим правом нужно воспользоваться", - считает Вадим Булавинов.

Напомним, 15 марта по всей стране началось трехдневное голосование по выборам Президента РФ. В Нижегородской области проголосовать можно на избирательных участках и онлайн на портале ДЭГ по ранее поданному заявлению на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что полпред президента в ПФО Игорь Комаров поучаствовал в выборах в Нижнем Новгороде

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Кроме того, на выборах президента РФ уже проголосовали председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.